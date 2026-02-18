Ultimatum Nicolierove obitelji neće proći? Turudić dao sumornu prognozu: 'Volio bih, ali...'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u srijedu je komentirao medijske napise o ultimatumu koji je obitelj vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera uputila Republici Srbiji.

"Radi se o zahtjevu obitelji pokojnog Jean-Michela kojeg zastupa punomoćnik obitelji. Traže izručenje Spasoja Petkovića 'Štuke' i vidio sam da traže 200.000 eura naknade. Da bi dobili novac, treba se provesti odgovarajući postupak, a što se tiče izručenja, bojim se da će proći isto kao što smo prošli i mi", naveo je Turudić.

Pojašnjava da je srbijanski sud čovjeku za kojeg se osnovano sumnja da je ubio Nicoliera dao status svjedoka suradnika, što bi po našem pravu bio svjedok pokajnik. "Oni su se oglušili na naš svaki zahtjev i zamolnicu. Rekli su da je to presuđena stvar tako da je postupak protiv njega obustavljen. Istragu smo prekinuli u Hrvatskoj jer ne možemo nastaviti uslijed nenazočnosti, znamo i da Srbija ima ustavnu odredbu da ne izručuje svoje državljane", objašnjava Turudić.

Pat pozicija

"Pravosudna tijela Hrvatska izdala su domaću i inozemnu tjeralicu, po Interpolu je izdan europski uhidbeni nalog. Učinili smo sve što smo mogli i našim kolegama iz Francuske smo dostavili kompletnu dokumentaciju u vrijeme Nicolierovog pokopa. Imamo dobro suradnju, volio bih da budu uspješniji, ali javno izražavam skepsu - ne vjerujem da će Srbija promijeniti ponašanje", ocjenjuje glavni državni odvjetnik.

Na pitanje kako stoje nastojanja Francuske, Turudić naglašava da ovo nije reakcija francuske države nego punomoćnika obitelji. Naglašava i da je protiv Petkovića istraga u Hrvatskoj prekinuta jer on nije dostupan i Srbija odbija naše zamolnice, ne samo za njim nego bilo kojim drugim procesnim radnjama. "Mi smo u pat poziciji. Ne možemo ispitati svjedoke koji se nalaze u Srbiji. Istraga je u RH u prekidu. Napravili smo apsolutno sve, ali nismo odgovorni zato što Srbija ne poštuje svoje međunarodnim pravom zajamčene obveze", navodi Turudić.

Turudić je, podsjetimo, uz ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda u srijedu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu nazočio identifikaciji posmrtnih ostataka devet žrtava iz Domovinskog rata. Ubijeni su između rujna i studenoga 1991., a riječ je o starijim civilima i hrvatskim braniteljima. Najmlađa žrtva imala je 27 godina, a najstarija 80. Pronađeni su na području triju županija - Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske.

Odvjetnik obitelji za RTL Danas u studenom: 'Francuska može uspjeti'

Podsjetimo, Nicolier je Vukovar otišao braniti sa samo 25 godina. Prvo je ranjen na vukovarskom Sajmištu, a devet dana poslije odveden je na Ovčaru u hangar sa zarobljenicima. Četnici su ga tamo prvo brutalno tukli, a zatim i ubili.

Njegov ubojica, koji mu je prema tvrdnjama svjedoka nakon ubojstva iz džepa uzeo i 20 franaka, nikad nije odgovarao za zločin jer u Srbiji zbog suradnje s tužiteljstvom ima status zaštićenog svjedoka. Hrvatska javnost priliku ga je imala vidjeti na potresnoj ratnoj fotografiji na kojoj se vidi kako odvodi Slavka Batika.

Pravni zastupnik njegove obitelji Ghislain Dubois, koji je potpisao zahtjevnu notu upućenu Srbiji, ranije je za RTL Danas istaknuo da je uvjeren da Parizu za rukom može proći ono što hrvatskom pravosuđu nije uspjelo. Francuska u tome može uspjeti. Jean-Michel je državljanin Francuske koja je puno utjecajnija i jača država u Europi i može taj predmet dovesti do kraja", kazao nam je Dubois u studenom prošle godine.