Obitelj Jean-Michela Nicoliera uputila Srbiji ultimatum! Zatražili su dvije stvari

Obitelj Jean-Michela Nicoliera, Francuza koji je ubijen na Ovčari dok je branio Vukovar, uputila je ultimatum Republici Srbiji putem veleposlanstva u Parizu, javlja u srijedu Jutarnji list.

Nicolierova majka Lyliane Fournier i brat Paul od Srbije zahtijevaju dvije stvari - izručenje Spasoja Petkovića "Štuke" kojeg se osnovano sumnjiči za Nicolierovo ubojstvo te odštetu od 200.000 eura, navodi se u noti koju je potpisao pravni zastupnik obitelji Ghislain Dubois.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u 11.00 sati nazočit će identifikaciji posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata, a moguće je da će se u izjavi za medije osvrnuti i na ovaj slučaj.

Dubois za RTL Danas: 'Francuska može uspjeti'

Nicolier je, podsjetimo, Vukovar otišao braniti sa samo 25 godina. Prvo je ranjen na vukovarskom Sajmištu, a devet dana poslije odveden je na Ovčaru u hangar sa zarobljenicima. Četnici su ga tamo prvo brutalno tukli, a zatim i ubili. Prema tvrdnjama svjedoka, Petković mu je nakon ubojstva iz džepa uzeo i 20 franaka.

Nicolierov ubojica nikad nije odgovarao za zločin jer u Srbiji zbog suradnje s tužiteljstvom ima status zaštićenog svjedoka. Hrvatska javnost priliku ga je imala vidjeti na potresnoj ratnoj fotografiji na kojoj se vidi kako odvodi Slavka Batika.

Podsjetimo, Dubois je u studenom za RTL Danas istaknuo da je uvjeren da Parizu za rukom može poći ono što nije uspjelo hrvatskom pravosuđu. "Francuska u tome može uspjeti. Jean-Michel je državljanin Francuske koja je puno utjecajnija i jača država u Europi i može taj predmet dovesti do kraja", kazao je tada Dubois.

