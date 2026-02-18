Leona Popović nakon ispadanja: 'Nije sve tako crno na bijelo'

PRVA REAKCIJA /

Hrvatska skijašica Leona Popović pogriješila je dvoja vrata prije kraja i diskvalificirana je u četvrtak sa slalomske utrke na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

"A ništa posebno. Probala sam dati sve od sebe, nije uspjelo danas. Nekim sam dijelovima stvarno zadovoljna. Bilo je stvarno dobro i to što sam osjetila dijelove gdje sam baš onako uspjela nekako dobivati tempo i dobro se skijati tako da nije sve tako crno na bijelo", rekla je Leona nakon urke pa odgovoril na pitnje je li ispadanje posebno bolno jer se dogodilo na predzddnjim vratima:

"Pa iskreno ne znam, pustila sam se nekako predirektno. Skužila sam da sam malo počela gubiti tempo na zadnjoj strmini i onda sam htjela nekako dobiti još koju stotinku, ali bespotrebno je bilo."