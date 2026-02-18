Zrinka Ljutić u šoku nakon prve vožnje slaloma: ‘Razočarana, ali borba se nastavlja’
Uoči druge vožnje, koja je na rasporedu u 13.30 sati, Ljutić je priznala da još osjeća mentalnu blokadu:
Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 16. mjesto nakon prve vožnje slaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Cortina d'Ampezzo.
Na stazi Olympia delle Tofane Ljutić je startala s brojem 11 i u cilj ušla sa zaostatkom od 2,17 sekundi za vodećom Amerikankom Mikaela Shiffrin.
'Loše sam krenula i puno sam izgubila već na prvom prolazu. Dolje sam davala sve od sebe i osjećala sam se normalno, ali iskreno sam bila iznenađena tako velikim zaostatkom. Čini se da sam previše zatezala i pokušavala dovršiti zavoj, dok je donji dio staze bio otvoren i ravno postavljen'. Razočaravajuće je komentirala Ljutić nakon prve vožnje, za HRT.
Što se tiče postave staze, naglasila je da srednji dio nije predstavljao problem:
'Ima ta kombinacija u sredini, ali to stvarno nije bilo nikakav problem. Može se proći na dva načina, ja sam odabrala jedan i tu nije bilo poteškoća' pojasnila je.
Uoči druge vožnje, koja je na rasporedu u 13.30 sati uz prijenos na Drugom programu HTV i platformi HRTi te tekstualni prijenos na portalu Net.hr, Ljutić je priznala da još osjeća mentalnu blokadu:
'Očito u podsvijesti još imam tu kočnicu. To je tako i mislim da će mi trebati još nekoliko utrka da to razbijem i vratim se na ono staro', istaknula je.
POGLEDAJTE VIDEO: ŽNK Osijek naporno trenira za nastavak sezone