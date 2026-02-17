FREEMAIL
SAVJETI ZA PREMIJERA /

Pitali smo Chat GPT da pomogne Plenkoviću oko Dabre: 'Pristupi mu smireno, ne ulazi u raspravu'

Kao da smo svi ludi. Eto tako danas veličanje Ante Pavelića pravdaju iz Domovinskog pokreta. Josip Dabro u intervjuu RTL-ovoj Dajani Šošić kaže da u Madridu ima i grobnica Habsburga. Da će izdati album domoljubnih pjesama. I da se na snimci uopće ne obraća Pupovcu nego su baš tamo bila dva druga MIlorada.

Trola i Stipo Mlinarić koji recimo nije čuo da se u spornoj pjesmi spominje Ante Pavelić. Ali zato je Andrej Plenković pokazao pravu državničku odlučnost, premijer neće dozvoliti ustašluk u svojim redovima, on će svoje koalicijske partnere zauzdati. On rezolutno i beskompromisno kaže: zatražit ćemo od Dabre da se takva praksa ne događa.

Odlučili smo pomoći premijeru umjetnom inteligencijom.

Pitali smo Chat GPT: Ako netko voli pjevati ustaške pjesme i snimati se dok to radi, kako ga zatražiti da se takva praksa ne ponavlja?

I dobili odgovor: Pristupi tome smireno, jasno i bez napada. Cilj je postaviti granicu.

Reci: “Meni je to jako neugodno i smeta me jer te pjesme povezujem s mržnjom i stradanjem." Ne ulazi u ideološku raspravu ako nije spreman.

Više doznajte u prilogu

17.2.2026.
22:50
Ivan Skorin
Josip DabroNdhAnte PavelićDomovinski PokretAndrej PlenkovićUmjetna InteligencijaChat Gpt
