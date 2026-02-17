Legendarni sudac otkrio tajnu svoje vladavine u Fašničkoj Republici: 'Sve po kratkom postupku'

'KRIMINALA NEMA' /

U utorak je održana završnica jubilarnog 200. Samoborskog fašnika, uz tradicionalno spaljivanje Princa Fašnika, čime je zatvorena Slobodna Fašnička Republika. Na završnici je bio i reporter RTL-a Danas, Boris Mišević, koji je pratio i samo otvorenje, odnosno proglašenje Slobodne Fašničke Republike.

"Atmosfera je fenomenalna kao i uvijek. Nikom nije ljepše neg je nam samo nek je fašnik svaki dan. U Samoboru se pjeva i odjekuje ozbiljna kulturna baština Republike Hrvatske", izvijestio je Boris Mišević, koji je razgovarao s direktoricom Turističke zajednice Grada Samobora.

"Ja sve radim po kratkom postupku, a to ćemo i danas primjerom pokazati. Jednog godišnje objesimo i kriminala nema", rekao je sudac.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr