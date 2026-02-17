Hoće li Milanović biti kandidat za premijera? Hajdaš Dončić za RTL Danas: 'Sve u svoje vrijeme...'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru za RTL Danas s novinarkom Dajanom Šošić komentirao je najaktualnije političke teme, od glasina o povratku Zorana Milanovića na parlamentarnim izborimaa do potvrde velike koalicije ljevice i slučaja ministra Josipa Dabre.

Kroz cijeli razgovor, Hajdaš Dončić je inzistirao na tome da HDZ namjerno stvara "buku" kako bi skrenuo pozornost s pravih problema, dok SDP nudi stručan i argumentiran program za razvoj Hrvatske.

U nastavku donosimo razgovor u cijelosti.

Zoran Milanović i dalje šuti, no uvelike se nagađa o njegovoj mogućoj kandidaturi na parlamentarnim izborima. Što vi kažete, slaže li on u tajnosti neku svoju listu?

Hrvatski medijski prostor prepun je buke i negativnih emocija. HDZ namjerno radi buku u medijskom prostoru. Tko lupa loncima i poklopcima? Onaj tko pokušava destabilizirati zagrebačku gradsku vlast, pjevuši Thompsona ili, u ovom slučaju, još nešto gore, pokušava zavaditi SDP i Možemo.

Tvrdite li da oni puštaju te informacije?

Ne tvrdim ništa. Dakle, i pokušavaju spinat sa nekim različitim listama Zorana Milanovića.

Jeste li vi razgovarali sa Zoranom Milanovićem, jeste li ga pitali?

Sve u svoje vrijeme ću odgovoriti, tako da malo držim još ove tenzije neizvijesne.

Dobro, ne želite odgovoriti o toj mogućnosti?

Ne, ništa ne želim ja. Ja zapravo želim samo reći da je hrvatski medijski prostor pun buke i halabuke i ima vrlo malo prostora za racionalnu i argumentiranu raspravu o pravim društvenim problemima koji su u Hrvatskoj.

Što bi eventualno njegova nezavisna lista značila za SDP?

Kažem da SDP ima svoj program koji smo prezentirali na našoj konvenciji, koji je stručan, koji je znanstven, koji je argumentiran i koji je pun činjenica. Dakle, mene jedino zanima kako taj program, koji je stvarno sveobuhvatan, koji govori o nekom novom hrvatskom razvojnom modelu, može doći do građana mirnom, racionalnom i argumentiranom raspravom. I nećemo nasjedati na buku, na lonce i poklopce koje pušta HDZ jer se boji koalicije SDP-a.

Dobro, što da vam on kaže da se ponovi situacija kao kada je bio Peđa Grbin, da vam kaže: evo, ja želim biti kandidat za premijera, što biste mu vi odgovorili u tom trenutku?

Da je hrvatski medijski prostor pun buke i halabuke i da HDZ namjerno nabija lonce i poklopce.

Možete li garantirati da se to neće dogoditi?

SDP ima svoj ekonomski program i SDP uskoro ide među ljude, iako smo cijelo vrijeme prisutni u javnosti, gdje ćemo prezentirati novu industrijsku politiku, gdje ćemo prezentirati skraćivanje radnog vremena, borbu protiv rada na određeno.

Dobro, je li vam neobično da predsjednik šuti ovoliko u javnosti?

SDP ima svoj program i SDP ima svoj cilj i ono što vam mogu reći je da će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo.

Kada će to biti?

Kada kolega Tomašević, kolegica Sandra (Benčić) i ja o tome odlučimo.

Dobro, možete nam dati neki okvir kada bi to moglo biti? Jeste li vi sigurno tu kandidat za premijera?

Bio sam jako precizan. Dakle, kada kolega Tomašević, kolegica Benčić i ja odlučimo, tada ćemo potpisati koaliciju. I podsjetit ću vas: nema izbora i listića da se glasa za premijera. Glasa se za SDP i Možemo kao najjaču koaliciju.

Jeste li vi kandidat za premijera sigurno u ovom slučaju?

Uobičajeno je da je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno i kandidat za premijera. Mislim da o tome uopće ne trebamo razgovarati.

Je li Vam rejting uteg?

Pa, ja se ne kandidiram za gradonačelnika, ne kandidiram se za općinskog načelnika, ne kandidiram se za predsjednika države? Dakle, ono što sam rekao u kampanji za predsjednika SDP-a, da će SDP biti prvi, a ne drugi, i da ću pobijediti Plenkovića, toga se ja držim.

Dobro, neki Tomislava Tomaševića u ovom trenutku vide kao prvo lice ljevice, je li vam to smeta?

Apsolutno ne. Tomislav Tomašević je moj vrlo dobar prijatelj. I upravo ta buka i halabuka koja se stvara potencijalnim otvaranjem natječaja za nekog lidera ljevice uskoro će se rasplinuti.

Dobro, ali mislite li nekako da su s ovom situacijom oko dočeka i Thompsona Možemo na neki način uzeli primat SDP-u?

SDP ne želi biti u buci i halabuci. SDP želi argumentiranu, stručnu i znanstvenu raspravu o svim važnim temama koje muče Republiku Hrvatsku. Ideološki, SDP se ne treba dokazivati nikome. Ideološki, u našem identitetu je stranka demokratskih promjena, mi smo omogućili demokratske promjene u Hrvatskoj i mi smo definitivno na braniku antifašizma.

Ja sada ne mislim o tome apsolutno nikome dokazivati. A ono što mene zanima jest argumentirana rasprava o društvenim problemima koji muče Hrvatsku. Zašto se raspao socijalni sustav? Zašto nije Plenković iskoristio vrijeme da promijeni ekonomski model Hrvatske?

Dobro, potvrdili ste koaliciju s Možemo, kakav je još plan?

To nije tajna.

Da, to znamo i od prije, ali kakav je plan? Postoji li još neki plan, možda suradnje sa strankama na centru?

Ja ne bih otkrivao. Pa vidjeli ste koliko je bilo predsjednika političkih stranaka na našoj konvenciji. Bili su svi na koje SDP računa u nekom trenutku. A o taktici i strategiji ostavit ćemo to za kolege iz Možemo i za moje predsjedništvo SDP-a.

Na čekanju je izbor predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda. Koji je tu plan?

Plan je da ne sudjelujemo u buci koju stvara HDZ, dakle oni opet buče loncima i poklopcima, to ću još jednom naglasiti, i pokušavaju na taj način staviti u drugi plan neke bitne teme. Dakle, izbor sutkinje za predsjednicu Vrhovnog suda nema veze s izborom sudaca za Ustavni sud. To su dva odvojena procesa.

Dobro, to ste već rekli.

SDP će predložiti tajno glasovanje, pa onda ako netko dobije većinu, taj će biti izabran u Ustavni sud. Dakle, mi ne kočimo nijedan proces. Mi smo otvoreni za glasanje. A s HDZ-om, toliko dugo dok ih vodi radikalni desničar zvan Andrej Plenković i toliko dugo dok krše Ustav, mi nećemo razgovarati.

Vidjeli smo i Josipa Dabru, što biste vi napravili da se nešto tako dogodi vašoj stranci?

Što?

Pa evo, da bude neka sporna situacija, njegov stranački šef je rekao da neće biti nikakvih sankcija.

Da se malo našalim za kraj. Ja bih bio iskreno iznenađen da je, recimo, Dabro uhvaćen da ima godišnju pretplatu za Hrvatsko narodno kazalište. To bi me iskreno iznenadilo. A ovo radikalno desno krilo HDZ-a me definitivno nije iznenadilo. Dakle, radikalno desno krilo HDZ-a, zvan Domovinski pokret, uz radikalnog desničara zvanog Andreja Plenkovića. I to je, nažalost, Hrvatska.

Samo ću još jednom napomenuti da je gospodin Dabro bio i potpredsjednik Vlade radikalnog desničara Andreja Plenkovića.