Ovo je trenutak kada je krenulo krvoproliće na hokejaškoj utakmici: 'U pitanju je bio obiteljski spor'

DVOJE MRTVIH /

Dvije su osobe ubijene, a tri su teško ozlijeđene u pucnjavi koja je prekinula srednjoškolsku hokejašku utakmicu u američkoj saveznoj državi Rhode Island. Napadač je nakon napada počinio samoubojstvo.

Prema policiji, pucnjevi su ispaljeni s tribine, što je izazvalo paniku među igračima i gledateljima koji su pokušavali pronaći zaklon. „Trudio sam se ne gledati jer sam imao predodžbu o tome što se događa, pa sam samo vidio kako svi skaču s klupe. Pridružio sam im se i krenuo kamo su i oni išli“, ispričao je svjedok Silas Core.

„Otišli smo u svlačionicu i čim smo ušli, svi su počeli barikadirati vrata. Bilo je prilično zastrašujuće.“ Olin Lawrence kaže da je u prvi mah pomislio da su pucnjevi – baloni.

„Ne znam točno koliko ih je bilo. Bilo ih je puno, oko trinaest. Kad sam bio na ledu, bilo je sredinom igre. Čuo sam nekoliko pucnjeva i mislio da su to baloni. Bilo je jako glasno.“

Motiv je obiteljski spor

Gradonačelnik Pawtucketa Donald Grebien potvrdio je da se troje ozlijeđenih nalazi u bolnici i bori za život.

Načelnica policije Tina Goncalves izjavila je da je napadač identificiran kao Robert Dorgan, koji je koristio ime Roberta Esposito. Prema prvim informacijama, riječ je o obiteljskom sporu. „Čini se da je u pitanju bio obiteljski spor, a jedna osoba bila je obiteljski prijatelj“, rekla je Goncalves.

Lokalni mediji prenose da je pucao na bivšu ženu i članove obitelji te da je među žrtvama njegov sin. Posljednjih nekoliko godina, napadač, podnio je više pritužbi policiji u kojima navodi da su ga članovi obitelji zastrašivali i prijetili ubojstvom. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.