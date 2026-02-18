Ultimatum iz Pariza: Mislite li da će Srbija postupiti po zahtjevu obitelji Nicolier?

Obitelj Jean-Michela Nicoliera uputila je ultimatum Srbiji u kojem zahtjeva izručenje osumnjičenika za ubojstvo vukovarskog heroja i isplatu 200 tisuća eura odštete. U službenoj opomeni upućenoj putem srpskog veleposlanstva u Parizu obitelj zahtjeva da Srbija bez odgode dostavi podatke o boravištu Spasoja Petkovića zvanog Štuka i izruči ga istražnoj sutkinji u postupku koji se vodi pred sudom u Parizu.

Ne učini li to u roku od 30 dana, pred mjerodavnim će se francuskim sudovima protiv Srbije pokrenuti postupak zbog suučesništva u prisilnom nestanku, ubojstvu i ometanju pravde, potvrdio je pravni zastupnik obitelji.

Jean Michel je nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici 91.-ve ubijen na Ovčari, a njegovi posmrtni ostaci identificirani su u listopadu prošle godine, nakon čega je uz vojne počasti sahranjen.

U našoj redovitoj rubrici pitamo i vas: 'Mislite li da će Srbija postupiti po zahtjevu obitelji Nicolier?'. Odgovaraiti možete na našoj Facebook stranici, a najzanimljivije odgovore objavit ćemo u emisiji RTL Danas u 16.30 sati.