Kovačev igrač neposred prije Svjetskog prvenstva promjenio državljanstvo

Veznjak Borussije Dortmund, Carney Chukwuemeka, odlučio je kako mu je dosta čekanja poziva u englesku reprezentaciju te da će od sada nastupati za reprezentaciju Austrije.

Chukwuemeka, čiji su roditelji iz Nigerije, rođen je u Beču, ali se u mladosti s obitelji preselio u Englesku. Ondje je sa 17 godina debitirao za Aston Villu, nakon čega je prešao u Chelsea.

U plavom dijelu Londona nije se dugo zadržao te se uputio u Dortmund, gdje je potpisao za Kovačevu Borussiju. Ondje je ove sezone postao bitan dio tima, odigravši 30 utakmica, što ga je stavilo na radar Ralfa Rangnicka, izbornika zemlje u kojoj je rođen.

Da li je Chukwuemekina odluka da se vodi kao Austrijanac potaknuta nadom u Svjetsko prvenstvo, vidjet ćemo na sljedećem popisu.