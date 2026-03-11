Nakon 18 godina, Hrvatska ponovno u svjetskom vrhu konjičkog sporta

Riječ je o prvom natjecanju Svjetskog kupa u Hrvatskoj nakon 2008. godine, čime Jumping Samobor 2026 postaje povijesni sportski trenutak i potvrda povratka Hrvatske na kartu najznačajnijih svjetskih konjičkih destinacija.

Spektakl svjetske klase na bajkovitoj lokaciji pozicionira Hrvatsku u sam vrh konjičkog sporta!

Foto: Promo

Jumping Samobor 2026 bit će CSI međunarodni turnir visokog nivoa, s više od 300 konja i jahača iz više od deset zemalja svijeta, uključujući niz međunarodno priznatih i svjetski poznatih imena. Tijekom četiri dana natjecanja publiku očekuje vrhunski sportski program, uz dvije utakmice koje se boduju za svjetsku rang-listu, čime ovaj turnir spektakularno vraća Hrvatsku na kartu CSI Svjetskih kupova, potvrđujući njezin status najznačajnijeg konjičkog sportskog događaja u regiji.

Luksuzno uređena Etno farma Mirnovec pružit će idealne uvjete za natjecatelje, konje i posjetitelje, stvarajući jedinstvenu kulisu u kojoj se spajaju priroda, tradicija i sportska izvrsnost.

Foto: Promo

Više od sporta – događaj koji se pamti!

Jumping Samobor 2026 nije samo natjecanje – to je društveni, kulturni i lifestyle događaj. Uz sportski program, planiran je bogat prateći sadržaj: promotivne i društvene aktivnosti, atrakcije za posjetitelje, a ekskluzivno uređen VIP šator okupit će i javnu elitu iz sporta i zabave.

Jumping Samobor pozicionirat će još jedan hrvatski sport, gdje vjerovali ili ne i Hrvatska ima jake predstavnike. Dođite i navijajte i podržite naše predstavnike i ujedno uživajte u prekrasnom prirodnom okruženju Etno farme Mirnovec, jer ovaj sport spaja prirodu, etno ugođaj i sportska natjecanja uz bogatu gastro ponudu.

Foto: Promo

Jumping Samobor 2026 je povratak svjetskog konjičkog sjaja, atraktivan spektakl koji Hrvatska zaslužuje!!

