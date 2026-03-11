Nakon 18 godina, Hrvatska ponovno u svjetskom vrhu konjičkog sporta
Hrvatska se nakon gotovo dva desetljeća vraća na veliku svjetsku konjičku scenu. Na čarobnoj lokaciji Etno farme Mirnovec održat će se Jumping Samobor 2026, prestižno međunarodno natjecanje u preponskom jahanju pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora, koje će u Samobor dovesti samu svjetsku elitu ovog elegantnog i uzbudljivog sporta.
Riječ je o prvom natjecanju Svjetskog kupa u Hrvatskoj nakon 2008. godine, čime Jumping Samobor 2026 postaje povijesni sportski trenutak i potvrda povratka Hrvatske na kartu najznačajnijih svjetskih konjičkih destinacija.
Spektakl svjetske klase na bajkovitoj lokaciji pozicionira Hrvatsku u sam vrh konjičkog sporta!
Jumping Samobor 2026 bit će CSI međunarodni turnir visokog nivoa, s više od 300 konja i jahača iz više od deset zemalja svijeta, uključujući niz međunarodno priznatih i svjetski poznatih imena. Tijekom četiri dana natjecanja publiku očekuje vrhunski sportski program, uz dvije utakmice koje se boduju za svjetsku rang-listu, čime ovaj turnir spektakularno vraća Hrvatsku na kartu CSI Svjetskih kupova, potvrđujući njezin status najznačajnijeg konjičkog sportskog događaja u regiji.
Luksuzno uređena Etno farma Mirnovec pružit će idealne uvjete za natjecatelje, konje i posjetitelje, stvarajući jedinstvenu kulisu u kojoj se spajaju priroda, tradicija i sportska izvrsnost.
Više od sporta – događaj koji se pamti!
Jumping Samobor 2026 nije samo natjecanje – to je društveni, kulturni i lifestyle događaj. Uz sportski program, planiran je bogat prateći sadržaj: promotivne i društvene aktivnosti, atrakcije za posjetitelje, a ekskluzivno uređen VIP šator okupit će i javnu elitu iz sporta i zabave.
Jumping Samobor pozicionirat će još jedan hrvatski sport, gdje vjerovali ili ne i Hrvatska ima jake predstavnike. Dođite i navijajte i podržite naše predstavnike i ujedno uživajte u prekrasnom prirodnom okruženju Etno farme Mirnovec, jer ovaj sport spaja prirodu, etno ugođaj i sportska natjecanja uz bogatu gastro ponudu.
Jumping Samobor 2026 je povratak svjetskog konjičkog sjaja, atraktivan spektakl koji Hrvatska zaslužuje!!
Više o Svjetskom kupu pogledajte na linku.