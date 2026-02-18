Što nam je stvarno donijela promjena pravila gola u gostima: Brojke će vas iznenaditi

Nogomet kao i većina najpopularnijih sportova na svijetu ne želi mijenjati ono tradicionalno u svojoj srži. Pravila se drže čak i kada mnogi zazivaju njihove promjene, ali jedna promjena je i u nogometu dočekana uz veliko odobravanje.

Pravilo gola u gostima UEFA je ukinula 24. lipnja 2021. godine, a zanimljivo je pogledati što nam je ta promjena uistinu i donijela u praksi.

Od ukidanja pravila gola u gostima, dakle od sezone 2021./22., čak 80 posto momčadi koje su pobijedile u prvoj utakmici nokaut faze Lige prvaka prošlo je dalje (41/51), a čak 92 posto klubova koji su pobijedili u gostima (23/25).

Dva kluba koja su pobijedila u prvoj utakmici u gostima, ali se nisu uspjela kvalificirati u nokaut fazu Lige prvaka od sezone 2021./22. su:

- Barcelona (protiv PSG-a, četvrtfinale 2023./24.: pobjeda 3-2 u gostima, poraz 1-4 kod kuće, ukupno 4-6.)

- Liverpool (protiv PSG-a, osmina finala 2024./25.: pobjeda 1-0 u gostima, poraz 0-1 kod kuće, ukupno 1-1, poraz na penale)

VIdjet ćemo hoće li Liga prvaka već ove sezone ponuditi nove slučajeve koji će rušiti statistiku ili će se samo raditi o iznimkama koje na neki način samo potvrđuju pravilo.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'