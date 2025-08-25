Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni povratkom starih kandidata: 'Nije fer da odlučuju o nama'
Na 'Farmi' je ostalo još samo šestero finalista koje čeka borba za glavnu nagradu, a emocije su na vrhuncu.
Povratnici, dio bivših kandidata, stigli su na imanje i dobili brojne pogodnosti, no još uvijek ne znaju sa sigurnošću koju će to moć imati i o čemu će odlučivati.
„Sad će biti lakše udružiti se i raditi što god treba“, poručit će ipak Manuela, jedna od njih.
Finalisti se drže odvojeno, a nova faza igre unosi tjeskobu jer ne znaju što ih očekuje.
„Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju“, Rebecci su povratnici itekako sumnjivi.
„Ne znam koliko je baš fer da ljudi koji su ispali iz ove igre odlučuju o nama finalistima... Svoj su put završili onda kad je trebalo“, složio se i Mario.
Komunikacija među dva tabora svedena je na minimum, no ne bez igrica – svatko pokušava doznati dragocjene informacije. Tenzije rastu, što otežava suradnju.
Svi se pripremaju za završne dvoboje koji će testirati njihovu izdržljivost i strategiju...
Na imanje stiže mentor Marinko s posljednjim tjednim zadatkom koji će odrađivati samo finalisti.
Kako izgleda život na imanju u dva tabora, pokazat će nova epizoda 'Farme' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.
POGLEDAJTE VIDEO: