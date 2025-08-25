Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni povratkom starih kandidata: 'Nije fer da odlučuju o nama'

Povratnici, dio bivših kandidata, stigli su na imanje i dobili brojne pogodnosti, no još uvijek ne znaju sa sigurnošću koju će to moć imati i o čemu će odlučivati.

„Sad će biti lakše udružiti se i raditi što god treba“, poručit će ipak Manuela, jedna od njih.

Finalisti se drže odvojeno, a nova faza igre unosi tjeskobu jer ne znaju što ih očekuje.

Foto: Rtl

„Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju“, Rebecci su povratnici itekako sumnjivi.

„Ne znam koliko je baš fer da ljudi koji su ispali iz ove igre odlučuju o nama finalistima... Svoj su put završili onda kad je trebalo“, složio se i Mario.

Komunikacija među dva tabora svedena je na minimum, no ne bez igrica – svatko pokušava doznati dragocjene informacije. Tenzije rastu, što otežava suradnju.

Svi se pripremaju za završne dvoboje koji će testirati njihovu izdržljivost i strategiju...

Na imanje stiže mentor Marinko s posljednjim tjednim zadatkom koji će odrađivati samo finalisti.

Kako izgleda život na imanju u dva tabora, pokazat će nova epizoda 'Farme' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

