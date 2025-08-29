One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović (58) uručio je jučer prve časničke činove kadetima 17., 18. i 19. naraštaja Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

U svom obraćanju naglasio je da je svijet danas drukčiji nego u vrijeme stvaranja Hrvatske:

„Tada smo sve morali graditi sami, danas živimo u svijetu u kojem se odluke često donose bez našeg izravnog utjecaja. Naša je zadaća uvijek gledati što je u interesu Hrvatske i odluke donositi sami.“

Milanović je poručio novim časnicima da vojska zahtijeva veliko ulaganje, ali i odgovornost jer će zapovijedati ljudima i skupom opremom. „Vojska je skup posao i poziv, ali ono što je najvažnije – Hrvatsku volimo samo mi i na nama je da odlučujemo kakva će biti.“

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Posebno se osvrnuo na pitanje domoljublja: „Duboko vjerujem da Hrvatsku voli svatko tko u njoj živi. Zaboravite priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio Hrvatsku. To su gluposti. Oni koji je ne vole toliko su rijetki da o njima nema smisla ni govoriti.“

Predsjednik je časnicima i časnicama poželio sreću, hrabrost i mudrost u poslu koji, kako je rekao, nije samo profesija, već i način života.

Činove je primilo ukupno 59 novih poručnika i poručnica, a uz predsjednika Milanovića kadetima su čestitali i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid te zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general-bojnik Slaven Zdilar.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

