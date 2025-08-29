VATRENA PODRŠKA /

One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika

One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Predsjednik Republike čestitao 59 novih poručnika i poručnica Oružanih snaga RH

29.8.2025.
13:53
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović (58) uručio je jučer prve časničke činove kadetima 17., 18. i 19. naraštaja Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika
Foto: Sanjin Strukic/pixsell
One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

U svom obraćanju naglasio je da je svijet danas drukčiji nego u vrijeme stvaranja Hrvatske:

„Tada smo sve morali graditi sami, danas živimo u svijetu u kojem se odluke često donose bez našeg izravnog utjecaja. Naša je zadaća uvijek gledati što je u interesu Hrvatske i odluke donositi sami.“

Milanović je poručio novim časnicima da vojska zahtijeva veliko ulaganje, ali i odgovornost jer će zapovijedati ljudima i skupom opremom. „Vojska je skup posao i poziv, ali ono što je najvažnije – Hrvatsku volimo samo mi i na nama je da odlučujemo kakva će biti.“

One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika
Foto: Sanjin Strukic/pixsell
One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Posebno se osvrnuo na pitanje domoljublja: „Duboko vjerujem da Hrvatsku voli svatko tko u njoj živi. Zaboravite priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio Hrvatsku. To su gluposti. Oni koji je ne vole toliko su rijetki da o njima nema smisla ni govoriti.“

Predsjednik je časnicima i časnicama poželio sreću, hrabrost i mudrost u poslu koji, kako je rekao, nije samo profesija, već i način života.

Činove je primilo ukupno 59 novih poručnika i poručnica, a uz predsjednika Milanovića kadetima su čestitali i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid te zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general-bojnik Slaven Zdilar.

One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće 19. Vukovar Film Festival: Donosi više od 60 naslova domaće i strane produkcije 

Zoran MilanovićčasniceCasnici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VATRENA PODRŠKA /
One su bile zvijezde svečanosti: Lijepe kadetkinje i ponosne supruge novih časnika