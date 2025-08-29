Srpska pjevačica proslavila 40. rođendan: Otac joj poklonio traktor, a ona se rasplakala

Srpska pjevačica Rada Manojlović nedavno je napunila 40 godina, a rođendan je obilježila u intimnoj atmosferi, okružena najbližima. Iako sama nije planirala proslavu, njezina sestra Marija pobrinula se da Radin rođendan bude poseban.

Kako pišu srpski mediji, Marija je u tajnosti organizirala rođendansko slavlje u restoranu pokraj Požarevca, s dvadesetak uzvanika.

"Rada je željela prespavati taj dan jer joj je to bio jedini slobodan trenutak nakon niza nastupa. Mislila je otići samo na ručak s Marijom i potom posjetiti oca u rodnom selu Četereže. Međutim, dočekalo ju je veliko iznenađenje – zabava s balonima, cvijećem i prijateljima", ispričao je jedan od gostiju.

Slavljenica nije mogla suspregnuti emocije te je zaplakala čim je ugledala okupljene. Posebno ju je dirnula torta s natpisom "Ne mogu ja stariti, nisam psihički spremna".

Ipak, najveće iznenađenje tek je uslijedilo. Njezin otac Rade, poznat po svojoj duhovitoj prirodi, darovao joj je traktor najnovije generacije.

"Svi znaju da Rada zna voziti traktor. Naučila je još kao mala, a ja sam joj obećao da će za 40. rođendan dobiti svoj. Ispunio sam obećanje", ponosno je rekao za srpske medije, a dodao je i da joj je poklonio i domaću rakiju, "da ima čime poslužiti goste".

Nakon veselja, Rada je na društvenoj mreži X podijelila i svoja razmišljanja o godinama i vremenu.

Pre svega dragi moji, hvala SVIMA na cestitkama za rodjendan! Nisam stigla ovih dana da vam pisem i odgovorim svakom pojedinacno, mnogo se radilo, a malo se i slavilo 😅



"Primijetila sam da mnogi ljudi izgledaju mlađe nego što njihove godine pokazuju. Moj zaključak je da vrijeme zapravo ide sporije i da fizički starimo manje nego što kalendari sugeriraju", napisala je pjevačica, a naglasila je i kako se unatoč brojci 40 osjeća kao da ima 35.

