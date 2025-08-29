Pjevačica uputila emotivnu poruku Halidu Bešliću: 'Borba je teška, ne daj se legendo'

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) trenutno je hospitaliziran, zbog čega je bio primoran otkazati tri koncerta. Brojni su obožavatelji i kolege zabrinuti za zdravstveno stanje jednog od najpoznatijih pjevača u regiji. Halidu je putem društvenih mreža poruke podrške poslala pjevačica Slađana Mandić, s kojom je pjevač ranije surađivao.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

"Posljednjih godina, sve manje volim privatne stvari, djecu, život, drage ljude dijeliti olako na mrežama. Ali njega moram... Kad kažeš Halid Bešlić, ustani! Prijatelju moj, dragi prijatelju moj. Borba ti je teška, preteška, ali ti si uvijek bio jak. Ne mogu ne pisati o tebi, kada si mi oduvijek vjetar u leđa. Svaka pjesma, svaki projekt, poziv od tebe i pohvale", napisala je pjevačica u emotivnoj objavi. Pritom se prisjetila njihovih zajedničkih nastupa, dodavši da su planirali ponovno pjevati zajedno.

"Ne daj nam se legendo naša, dobri moj Halide", Slađanine su riječi.

Inače, Halid se nalazi u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo na odjelu nefrologije te ga je nedavno posjetio Vlado Đajić, direktor UKC RS. Đajić mu je tom prilikom poklonio sliku "Drvo života" koju su naslikali mladi iz banjalučkog Centra za Down sindrom.

"Uz ovaj simbol ljubavi i snage, oni su mu poslali i najljepše želje za zdravlje i brz oporavak. Dar je Halidu izmamio osmijeh i radost u srcu", napisao je Đajić na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Halid je otkazao koncerte u Splitu, Garadčcu i Ludbregu. Glazbenik se već ranije suočavao sa zdravstvenim poteškoćama te je 2009. godine doživio tešku prometnu nesreću zbog koje je izgubio oko i zadobio povredu pluća. Osim toga, godinama se bori s dijabetesom.

