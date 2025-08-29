Danijela Martinović u izdanju u kojem je rijetko viđamo: Istaknula figuru i duboki dekolte

Domaća pjevačica Danijela Martinović (54) zadivila je fanove u zavidljivom izdanju u kojem je nemamo prilike toliko često vidjeti. Izvođačica hitova "Neka mi ne svane" i "Da je slađe zaspati" odjenula je pripijenu crvenu haljinu s dubokim dekolteom, a senzualnu kombinaciju upotpunila je crvenim ružem za usne. Fanovi su odmah pohrlili u komentare i pohvalili izdanje pjevačice.

"Ono što nas neraskidivo veže, neizgovorene su riječi ljubavi", napisala je Danijela uz fotografiju, a njeni su se fanovi poistovjetili s riječima, smatrajući ih divnima.

"Uvijek predivna, topla, nasmijana", "Najljepša žena na svijetu", "Prekrasna žena i osoba", samo su neki od brojnih komentara pohvale.

Inače, Danijela je nedavno oduševila pratitelje prizorima s ljetovanja. Pjevačica je odlučila uživati u čarima prirode, pa je na plaži podigla šator smatrajući ga vlastitim "hotelom s tisuću zvjezdica".

Tada se odmah razvila rasprava u kojoj je to usamljenoj uvali pjevačica boravila. Jedni su nagađali da je riječ o Pagu, dok su drugi tvrdili da se prepoznao pogled s otoka Prvića prema otoku Sv. Grguru.

POGLEDAJTE VIDEO: Danijela Martinović emotivno i iskreno u intervjuu za RTL Exkluziv: 'Život je najljepši redatelj i ništa ne treba nego se prepustiti'