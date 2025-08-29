Napuhao 3,6 promila, a sada se vraća za volan: 'Ne podnosim alkohol'

Hrvatski pjevač Mladen Grdović (67) ovog ljeta ne prestaje s nastupima, ali ipak se posebno raduje nečemu drugom u svom životu.

Foto: Dino Stanin/pixsell

Nedavno je nastupio u Brbanu u Istri gdje je tijekom najave svoje nove pjesme “Crveni ferrari” spomenuo je kako mu je ostalo još 24 dana do povratka vozačke dozvole.

Grdović je kroz karijeru imao nekoliko problema vezanih uz alkohol, a prošle godine mu je oduzeta vozačka dozvola nakon što je u Zadru, u ranim jutarnjim satima, vozio s 3,6 promila alkohola u krvi.

Unatoč tome, pjevač sada tvrdi da je te loše navike ostavio iza sebe.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

“Ja sam od onih koji popiju tri bevande i gotovo je. Nikada nisam pušio niti se drogirao, na tome sam zahvalan Bogu. Jednostavno ne podnosim alkohol, ali moraš nešto”, izjavio je Grdović.

