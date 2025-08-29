Mia iz 'Gospodina Savršenog' osvanula bez trunke šminke: 'Obožavam svoje pjegice'

Mia Miškulin, gledateljima poznata iz popularnog showa "Gospodin Savršeni", voli se dotjerivati za večernje izlaske, a sada je na Instagramu pokazala i svoju prirodniju stranu.

"Koliko je lijepo kad možeš biti bez šminke. Baš sam zahvalna na svojoj koži - iako imam hiperpigmentacije (pjegice od sunca koje obožavam), nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama. Mislim da to puno dugujem tome što ne zatrpavam lice šminkom", napisala je Mia.

Podsjetimo, Mia je nedavno završila i diplomski studij marketinga i komunikacija. "Ponosna sam na sebe što sam zgotovila i ove dvije godine diplomskog studija, službeno sam magistar marketinga i komunikacija", napisala je u objavi. Otkrila je i kako joj je žao što više neće moći reći "student sam" i što se morala oprostiti od kolega, s kojima je bila odlična ekipa.

"Jedno poglavlje puno uspomena je zatvoreno, sada moram otići u svijet odraslih. Hvala svima koji su bili dio puta", dodala je Mia, koja i dalje aktivno sudjeluje u fitness svijetu. Ranije je za RTL.hr najavila i planove da uskoro pokrene nešto svoje.

