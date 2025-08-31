Pogledajte prve fotografije sa seta 'Života na vagi'!

Sutra na RTL-u počinje deveta sezona 'Života na vagi'! U slikovitom etno selu Zaboky u srcu Zagorja, 18 kandidata odlučilo je napraviti najveći zaokret u svom životu - suočiti se s kilogramima, lošim navikama i strahovima koji su ih godinama sputavali.

Foto: Rtl.hr

Na tom putu nisu sami - uz njih su treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović. „Vrlo su otvoreni i iskreni u artikulaciji svog fizičkog i emotivnog stanja“, kaže Edo dok Mirna naglašava: „Puno je humora među ekipom i međusobne podrške.“

Foto: Rtl.hr

U show se vraća i Antonija Blaće, ovaj put u ulozi voditeljice, spremna biti najveća podrška kada je najteže. „Poseban je osjećaj biti uz kandidate dok mijenjaju svoje živote“, istaknula je Antonija.

Foto: Rtl.hr

Već od prvih trenutaka nove sezone kandidati će se suočiti s brojnim izazovima - fizičkim, emocionalnim i onima koji testiraju njihovu snagu i odlučnost, a gledatelji će sigurno s posebnom pažnjom pratiti svaki njihov korak prema boljem životu. „Ne podcjenjuj zagorske brege!“ poručuje Mirna dok Edo dodaje da upravo 'favoriti iz sjene' često naprave najveću transformaciju i iznenade cijelu regiju.

Tko će izdržati prve izazove, tko će pokazati skriveni potencijal i čije će transformacije inspirirati gledatelje - doznat ćete sutra od 21.15 na RTL-u, a 'Život na vagi' pratite i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelji stradalih vatrogasaca već 6.475 dana bez istine: 'Potučeni smo, svake godine isto'