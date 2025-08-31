GLEDAJ NA VOYO PRIJE SVIH  /

Deveta sezona nagrađivanog showa ‘Život na vagi’ počela je - gledajte odmah na Voyo!

Foto: Voyo

Pripremite se na puno emocija, suza, radosti, smijeha i živopisnih kandidata

31.8.2025.
8:40
Irena Pirjać
Voyo
Najteži do sada od svih sezona,  ukupno 2830 kg, osamnaestero većinom mladih ljudi traži novi početak, životnu promjenu i boljeg sebe. Ništa im neće biti servirano na tanjuru, s lakoćom. I kandidati su toga svjesni. U nagrađivanom showu Život na vagi’ kojeg možete gledati odmah na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, kandidate čekaju već dobro poznati treneri Mirna Čužić i Edo Mehmedović.

Foto: Voyo

Show ‘Život na vagi’, koji nije tipični show, već putovanje kroz promjenu i veliki korak prema zdravlju, vodi Antonija Blaće. Ona je ujedno bila kreativna producentica prve i druge sezone ‘Života na vagi’ zbog čega joj je projekt blizak i raduje mu se. 

Ne propustite najtežu sezonu do sada - na platformi Voyo! 

Od tisuće prijavljenih, 18-ero je kandidata dobilo priliku početi svoju transformaciju u ‘Životu na vagi’. Njihove su priče jedinstvene, neke i veoma tužne. Ganut će vas, to vam garantiramo. Njihovi su poslovi raznoliki – od fizioterapeuta do gamera influencera. Njihovi  su snovi još nedosanjani, a želje tu da ih ostvare.  Oni su ti koji pomažu djeci, ljudima, životinjama, ali ne znaju pomoći sebi. Zato će im ruku pružiti stručni tim ‘Života na vagi’ pod vodstvom trenera i nutricionistice. Od kandidata očekuju puno, baš kao što i kandidati to isto očekuju sami od sebe. Jer sve ih veže isti cilj – zdravlje. A što je u životu vrjednije od toga? Teško da bismo se mogli sjetiti bilo čega važnijeg.  

Foto: Voyo

Budite i vi dio ovog emotivnog putovanja na kojem se broji svaki korak, kalorija, suza, kap znoja. Motivirajte se i sami uz ‘Život na vagi’ - inspirativan show kojeg pratite od nedjelje o četvrtka na platformi Voyo, gdje vas nove epizode čekaju 24 sata prije prikazivanja na TV-u. ‘Život na vagi gledajte i na RTL-u od ponedjeljka u 21.15

život Na VagiVoyoAntonija BlaćeEdo MehmedovićMirna Čužić
