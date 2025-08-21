Sjećate li ih se? Tina iz 'Braka na prvu' sretno zaljubljena, a pogledajte gdje i kako danas živi Tiago

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta Brak na prvu Tina nedavno je otkrila da je sretno zaljubljena, a lijepe trenutke redovito dijeli na društvenim mrežama. U showu su je eksperti spojili s Brazilcem Tiagom, no njihova ljubav nije potrajala.

Tiago se prošlog ljeta vratio u rodni Brazil, gdje je pronašao posao u turizmu. "Samo Bog zna koliko ću ostati ovdje, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje", rekao je tada za RTL.hr.

Foto: Bota

Foto:

Na društvenim mrežama sada pokazuje koliko uživa u povratku kući – često objavljuje fotografije s prijateljima i putovanja, a promijenio je i izgled: pustio je brkove, a obrijao bradu.

U četvrtoj sezoni showa činilo se da će Tiago i Tina ostati zajedno, no došlo je do razmirica. Brazilac je priznao da je napravio pogreške, ali i da vjeruje u ljubav poput one njegovih roditelja, koji su proslavili 40 godina braka.

