SLOVENKA I BRAZILAC /

Sjećate li ih se? Tina iz 'Braka na prvu' sretno zaljubljena, a pogledajte gdje i kako danas živi Tiago

Foto: Suzana Bota
Foto: Suzana Bota

Tina pronašla ljubav, a Tiago u Brazilu okrenuo novu stranicu života

21.8.2025.
22:30
Hot.hr
Suzana Bota
Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta Brak na prvu Tina nedavno je otkrila da je sretno zaljubljena, a lijepe trenutke redovito dijeli na društvenim mrežama. U showu su je eksperti spojili s Brazilcem Tiagom, no njihova ljubav nije potrajala.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @tinamammamia

Tiago se prošlog ljeta vratio u rodni Brazil, gdje je pronašao posao u turizmu. "Samo Bog zna koliko ću ostati ovdje, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje", rekao je tada za RTL.hr.

Foto: Bota
Foto: Bota
Foto:
Foto:

Na društvenim mrežama sada pokazuje koliko uživa u povratku kući – često objavljuje fotografije s prijateljima i putovanja, a promijenio je i izgled: pustio je brkove, a obrijao bradu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TIAGO (@that.tiago)

U četvrtoj sezoni showa činilo se da će Tiago i Tina ostati zajedno, no došlo je do razmirica. Brazilac je priznao da je napravio pogreške, ali i da vjeruje u ljubav poput one njegovih roditelja, koji su proslavili 40 godina braka.

Brak Na PrvuNova VezaBivši Kandidati
