'Montoya, por favor!' - scenu koja je preplavila internet gledajte u Temptation Islandu Španjolska na Voyo!

Ako nikada do sada niste gledati reality Temptation Island, teško da vam možemo prepričati što vas tamo čeka. Svakako obećajemo cijeli spektar emocija - od čuđenja, preko vrućih scena, bizarnosti, do doze žaljenja. U svemu tome nije nimalo podbacila osma sezona realityja Temptation Island Španjolska koju premijerno gledajte na Voyo! Čekaju vas sve scene koje su postale viralni hit. Zašto? Provjerite odmah na platformi Voyo.

Foto: Voyo

Temptation Island Španjolska - potpuno drukčiji reality koji ne smijete propustiti

Kao što mu i sam naziv govori, Otok iskušenja je tu da prodrma dugogodišnje veze parova - da iznese prljavo rublje, ili učvrsti njihovu vezu da još bolji i snažniji zakorače u novu fazu svog zajedničkog života. Pet parova pristaje na kušnju svoje ljubavi. Potpuni fijasko ili saznanje da su našli ljubav svog života? Gledajte u Temptation Island Španjolska na platformi Voyo!

Foto: Voyo

Koncept realityja je jednostavan. Ali to je doslovno jedino što je jednostavno u ovom showu. Jer slojevitost veza, znate i sami, emocije koje nose parovi - ništa od toga nije nimalo jednostavno. U Temptation Island Španjolska ulazi pet parova. Razdvojeni su u dvije vile. U svaku od njih stižu prekrasne žene i muškarci koji bi parove trebali izazvati na kušnju. I otkrit ćemo vam ovo - uspijevaju od prvog trenutka. Sve što se događa u jednoj i drugoj vili snima se. I kada kažemo sve, mislimo - baš sve. Onda to 'baš sve' gledaju njihovi partneri i partnerice. Njihove reakcije, emocije, riječi - sve uživo na dlanu gledatelja. Pa se zasigurno pitate zašto bi netko na to pristao? I još više - zašto bi netko to gledao? Otkrivamo u nastavku. A ako se ne pitate uopće - upalite Temptaton Island Španjolska na Voyo!

Foto: Voyo

Preljub uživo postao viralni hit

Iako smo TV- u naviknuti na otprilike - sve, neke scene još uvijek uspiju šokirati. Pa tako i reality show Temptation Island Španjolska, kojeg premijerno možete gledati na platformi Voyo. Kandidati su stigli na otok kako bi testirali svoju vezu i iz nje izbacili ono što im se ne sviđa - od ljubomore i posesivosti, nepovjerenja, do kušnje vjernosti.

Foto: Voyo

Jedna od najpoznatijih scena je ona u kojoj jedan od kandidata, Montoya, uživo svjedoči preljubu svoje djevojke. I to ga toliko slomi da prekrši sva pravila showa. Baš poput legendarne 'Run, Forrest, run!', Montoya se daje u emotivni trk koji je postao viralni hit. Iskoristili su ga sportski novinari, korisnici društvenih mreža, podijeljen je na nizu platformi, komentiran u jutarnjim showovima diljem svijeta. Baš nitko na internetu nije zaobišao scenu "Montoya, por favor". Ono što je tome prethodilo, i što se dogoodilo nakon - neprepričljivo je. Pa je najbolje da sami pogledate o čemu je riječ u Temptation Islandu Španjolska na platformi Voyo!

Foto: Voyo

Na osmu sezonu Temptation Islanda Španjolska "navući" ćete se već u prvoj epizodi - garantiramo. Puno je drame, puno je suza, puno vrućih scena i puno emocija. A vi ćete biti puni dojmova. Reality o kojem priičaju svi - Temptation Island Španjolska - gledajte na platformi Voyo odmah!