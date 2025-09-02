Težak početak za kandidatkinju iz Života na vagi: Liječnički nalazi Katarini nisu dali dobre vijesti

Na RTL-u je počela deveta sezona emisije ''Život na vagi'' koju pratimo na RTL-u od 1. rujna, a sve propuštene epizode dostupne su na platformi Voyo, bez reklama. Novi kandidati krenuli su u program u kojem će pokušati promijeniti životne navike i postići zacrtane ciljeve u gubitku kilograma. Voditeljsku ulogu ima voditeljica Antonija Blaće, dok su treneri i ove sezone Edin Mehmedović i Mirna Čužić koji će kandidate voditi kroz njihov put prema boljim životnim navikama.

Među kandidatima je i Katarina (45) iz Splita. Prije ulaska u show obavila je liječnički pregled, no nalazi nisu bili ohrabrujući. Nažalost, na ultrazvuku liječnica nije uspjela vidjeti srce, a Katarina je objasnila razlog: ''Sve je puno masnoće.''

Foto: RTL

Ni nalaz ergometrije nije bio bolji. Katarina je na testu izdržala jedva dvije minute, a liječnica joj je objasnila da je to za njezinu dob vrlo loše te da bi u 45. godini života trebala hodati devet minuta. Nalaze ostalih kandidata i njihov napredak pratite u emisiji ''Život na vagi''. Cijeli video pogledajte OVDJE.

