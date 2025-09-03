Snežana iz 'Života na vagi' je u braku sa ženom: 'Živimo s njenim sinom'

Snežana (46) iz Zagreba dugo je bila podrška svima oko sebe, a sada je odlučila staviti sebe na prvo mjesto. Pred kamerama je otvoreno progovorila o svom životu, supruzi i borbi protiv predrasuda.

Iako danas zrači snagom i samopouzdanjem, iza nje su godine u kojima život nije bio lagan.

"Zdravlje mi je glavna motivacija. Voljela bih se vratiti sportu i drugim stvarima, voljela bih doći u dućan i kupiti nešto normalno", rekla je.

Snežana je pred gledateljima podijelila i važan dio privatnog života.

"U sretnom sam braku sa suprugom i živimo s njezinim sinom." Ispričala je kako su se upoznale u svibnju 2022., a već u studenom iste godine sklopile su građanski brak na Markovom trgu.

"U zadnje tri godine mi se život promijenio na bolje i na ljepše. Popunila sam ga ljudima koji mi jako puno znače. Od početka smo se bojale da bi moglo doći do predrasuda, ali to smo jako brzo riješile", dodala je.

Snežani je teško palo to što će tijekom sudjelovanja u showu, biti odvojena od supruge.

"Nisam nikad bila ovoliko odvojena od nje. Znam da mi je najveća podrška. Teška je ta odvojenost", ispričala je.

