Laura iz 'Gospodina Savršenog' 'uhvaćena' u društvu poznatog zagrebačkog poduzetnika

Reality zvijezda Laura Prgomet (25), koju je javnost upoznala u četvrtoj sezoni popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' na društvenim mrežama često objavljuje detalje iz privatnog života. No, jedna objava posebno je zainteresirala njezine pratitelje. Naime, Laura je otkrila kako je u društvu poznatog hrvatskog poduzetnika Dragana Jurilja (54).

Foto: Instagram

Inače, Dragan Jurilj je bio godinama bio uspješan u taekwondou, čak je nastupio na Ljetnim olimpijskim igrama 1992.godine u Barceloni. Danas aktivno radi na razvoju nove elektrane Zagocha, najveće geotermalne elektrane u Hrvatskoj.

Podsjećamo, Laura posljednjih mjeseci ''žari i pali'' domaćom estradom, a često je u društvu poznatih osoba među kojima se ističu stilist Neven Ciganović i pjevačica i glumica Nives Celzijus. Nedavno se podvrgnula operaciji nosa, a kako kaže, sve što radi, radi isključivo zbog sebe.

Foto: Instagram

"Radite korekcije zbog sebe, a ne da ugodite drugima. Ja sam ovo mogla odraditi i prije showa i odmah nakon da sam se bojala tuđih mišljenja, ali ne. Ja radim što ja želim i kad god ja želim", rekla je.

