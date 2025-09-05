Sudionik 'Večere za 5' otkriva strast prema kuhanju: 'Tko ne drži do običaja ne drži ni do sebe'

Televizijski klasik 'Večera za 5' idući tjedan gledatelje vodi u Županju i okolicu, a tamo će ih ugostiti i Nenad Kračun, umirovljeni branitelj, svestrani otac i djed, obiteljski čovjek koji u kuhinji spaja tradiciju i eksperimentiranje. Nenad je ujedno i otac Dominika Kračuna, finalista pete sezone showa 'Život na vagi'!

Nenad Kračun ljubav prema kuhanju otkrio je kao i mnogi – uz baku! Promatrajući je kako na sebi svojstven način i s ljubavlju priprema tradicionalne specijalitete, rodila se ljubav prema kuhanju i pripremanju tradicionalnih jela, iako ne krije da ih nerijetko spaja i s modernim receptima i pristupom: „Volim pripremati tradicionalna jela u koja ubacim i dašak moderne kuhinje. Najviše me raduje razveseliti obitelj i prijatelje hranom, baš onom domaćom i zaboravljenom, koja uvijek izaziva posebne emocije”, ističe Nenad.

Foto: Rtl

Sudjelovanje u 'Večeri za 5' doživio je uz pozitivnu tremu, no kamere mu nisu nepoznanica. Već je imao iskustva s medijima i snimanjima, a posebno se prisjeća sudjelovanja cijele obitelji u reality showu koji mijenja živote 'Život na vagi', kada je njegov sin Dominik bio kandidat. Dominik je u showu izgubio gotovo pedeset kilograma, a upravo taj trenutak bio je prekretnica za cijelu obitelj – počeli su razmišljati o zdravijem načinu života i prehrane, što je rezultiralo gubitkom kilograma kod svih članova.

Foto: Rtl

Osim što je obitelj stekla zdrave navike, show 'Život na vagi' donio im je i novog člana obitelji! Naime, Dominik je upoznao Anu, s kojom je sad u braku, a postali su i roditelji. Nenad je posebno ponosan na svoje unuke Leu i Niku te kaže: „Moja unuka Lea je moja prva i najveća podrška, didina ljubav. Od malih nogu sudjeluje u pripremi jela i jako me veseli što nastavlja mojim stopama”, ponosno ističe. Obitelj mu je, kaže, temelj svega – kćer Melani i zet Slaven, sin Dominik i snaha Ana, unuke Lea i Nika te budući unuk čine njegov svijet.

Foto: Rtl

Posebno mjesto u njegovom životu zauzima i KUD Kristal Sladorana, gdje je aktivan folkloraš već duže od dvadeset godina. „Kako se kaže - tko ne drži do običaja, ne drži ni do sebe. U našoj Cvelferiji biti folkloraš je čast, znak da ne zaboravljamo tko smo i odakle potječemo. U KUD-u sam stekao prijatelje za cijeli život i doživio iskustva koja ću zauvijek nositi sa sobom.”

Foto: Rtl

Ovaj natjecatelj “Večere za 5” spojio je ljubav prema kulinarstvu, obiteljskim vrijednostima i tradiciji, a upravo to njegovo životno iskustvo daje poseban okus svakoj večeri u popularnoj emisiji.

Nenad će svoje kulinarske vještine pokazati u utorak, u novim epizodama 'Večere za 5' – od ponedjeljka do petka od 18 sati na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji!

