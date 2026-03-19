Stranci u karlovačkoj knjižnici tražili WIFI: Ispostavilo se da je riječ o legendi i oskarovcu

Simpatični par stranaca na proputovanju kroz Karlovac je u srijedu ušao u Gradsku knjižnicu “Ivan Goran Kovačić” da se spoji na internet, da bi tek u komunikaciji s njima knjižničar Miroslav Katić koji vodi Američki kutak shvatio da razgovara s oskarovcem Michaelom Wadleighom (86).

Radi wi-fija tako je u knjižnicu došao redatelj kultnog dokumentarca "Woodstock" iz 1970. za kojeg je iduće godine dobio zlatnog kipića.

Katiću je ubrzo postalo jasno da pred njime stoji nesvakidašnji korisnik.

"Razmijenili smo kontakte i razmotrili moguće suradnje", kazao je Katić za KA portal.

Čovječanstvo pamti čuveni trodnevni festival na farmi krava u mjestašcu u državi New York 1969. godine, sve one čuvene nastupe zaključno s antiratnom interpretacijom američke himne na gitari Jimija Hendrixa, upravo ponajprije po Wadleighovom dokumentarcu.

Foto: KA portal

Putuje Europom zbog znanosti

Reporteri KA portala zatekli su ga za prijenosnim računalom dok čita vijesti iz domovine i prati što radi američki predsjednik. Za susjednim stolom je bila njegova supruga, inače nizozemska liječnica Birgit van Munster.

“Trump je rekao da u državi Ohio jedemo pse i mačke”, rekao je šaljivo dok je u Američkom kutku na zemljovidu Sjedinjenih Država ukazivao na položaj rodne savezne države.

Izrazio je i zgroženost otpuštanjima diljem svijeta koja pogađaju glazbene i filmske kritičare. "Ako ostanemo bez kritičara, izvjestitelja, istraživača, recenzenata - to će biti kraj", upozorio je ovaj umjetnik.

A kako je dospio u Karlovac? Wadleigh je pojasnio da se vratio znanosti i fizici te da sa suprugom putuje Europom u sklopu znanstvenog istraživanja. Nakon Hrvatske će prema Sloveniji, Austriji i Njemačkoj, a onda doma. Supružnici žive između Nizozemske i Walesa koje imaju farmu i gdje su im, šaljivo kaže, susjedi Hobiti.

"Radim za dvije velike organizacije. Jedna se zove International Resource Panel, bavi se svime što imamo na Zemlji i uživa najveći prestiž i najveći autoritet. Druga organizacija je International Energy Agency koja predstavlja najveći autoritet na području energetike. Moja uloga je da preveden znanost na jezik kojega može razumjeti bilo tko", pojasnio je, dodajući da se bavi okolišem.

U razgovoru je bio kritičan prema današnjoj glazbenoj industriji i naveo je da se danas neko umjetničko djelo proda za milijune američkih dolara, a da je on poznavao mnoge glazbenike koji su imali samo jednu ideju – da rade glazbu kakvu žele i da poruče što žele, bez motiva zarade.

'Tada zarada nije bila prioritet'

"Pogledajte Beyoncé, Taylor Swift i mnoge druge kojima je motiv steći slavu i bogatstvo. Generaliziram, ali mnogi u glazbi kažu da je tako. Za 1960-ih su osnovni motivi glazbenika bili pak i slava i kreativnost. Gotovo svaka pjesma iz tog vremena je o tome kako stići u budućnost propitkivanjem sadašnjosti, ali ne samo rata i korporacija nego i muško-ženskih odnosa. Danas se ne bavi više tim temama", zaključio je.

Upitan za svoj rad na Woodstocku, pojasnio je da se prije toga radilo festivale samo zbog zarade, no da su Michael Lang, Artie Kornfeld, Joel Rosenman i John P. Roberts imali drugačiji pristup.

"Četvorica koja su organizirala Woodstock i banula mi u ured nisu bila zainteresirana za to i u tome je bila revolucionarnost. Htjeli su jednostavno uraditi taj događaj, a možda i ne zaraditi uopće. Woodstock je bio gradić u brdima iza New Yorka u koji su stigli Židovi traženi prvenstveno u Rusiji zbog revolucionarne aktivnosti i ubojstava. Ova četiri mladića su bili Židovi i svi su možda osim jednog bili iz Rusije. Roditelji su im stigli u Ameriku i zaradili mnogo, bili ljevičari i školovali ih. Dakle, ti su organizatori bili zainteresirani za ekologiju, povratak zemlji, farmama, jeziku, čistoći prirode. Govorili su o izgradnji katedrale u prirodi. Svi bismo tamo išli nagi i uživali u prirodi", prisjetio se.

Za festival se nije radio marketing jer u to vrijeme za takvo što nije bilo novca, pa su se oslanjali na radijske disk-džokeje koji su najavljivali događaj. "Tamo se zaputilo tri milijuna ljudi, a pola milijuna ih je uspjelo stići ", istaknuo je.

Kaže - glazbenici su bili slabo plaćeni za nastup na Woodstocku, ali su htjeli biti tamo.

