Mladića na tribini pogodila signalna raketa, teško je ozlijeđen: Policija zna tko je to učinio

Dvadesetogodišnji mladić teško je ozlijeđen nakon što je prema njemu ispaljena signalna raketa dok je stajao na sjevernoj tribini stadiona u Ulici Stjepana Radića. Raketu je ispalio muškarac s vanjske strane stadiona.

Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje te utvrdila da je 38-godišnjak ispalio signalnu raketu s vanjske strane stadiona, i to u subotu, 16. svibnja, oko 17.35 sati.

Ozlijeđenom mladiću pružena je pomoć u riječkoj bolnici, dok će protiv 38-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Podsjetimo, sve se dogodilo tijekom odigravanja nogometne utakmice između NK Rovinj i NK Zamet.