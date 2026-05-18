Mladića na tribini pogodila signalna raketa, teško je ozlijeđen: Policija zna tko je to učinio
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sve se dogodilo tijekom odigravanja nogometne utakmice između NK Rovinj i NK Zamet

18.5.2026.
13:13
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dvadesetogodišnji mladić teško je ozlijeđen nakon što je prema njemu ispaljena signalna raketa dok je stajao na sjevernoj tribini stadiona u Ulici Stjepana Radića. Raketu je ispalio muškarac s vanjske strane stadiona.

Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje te utvrdila da je 38-godišnjak ispalio signalnu raketu s vanjske strane stadiona, i to u subotu, 16. svibnja, oko 17.35 sati.

Ozlijeđenom mladiću pružena je pomoć u riječkoj bolnici, dok će protiv 38-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Podsjetimo, sve se dogodilo tijekom odigravanja nogometne utakmice između NK Rovinj i NK Zamet.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
