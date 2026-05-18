Njemačka nabavlja 110.000 poljskih kreveta: Zna se pozadina

Njemačka vlada planira program vrijedan nekoliko milijardi eura kojim bi obnovila civilnu zaštitu a cilj je paralelno jačanje ovog sektora uz postojeće planove jačanja obrambene spremnosti Bundeswehra, prenose njemački mediji u ponedjeljak.

"Pojačavamo spremnost i kad je u pitanju civilna zaštita i obrana između ostalog i sustavnom borbom protiv kibernetičkih napada i snažnom podrškom dobrovoljnim službama", rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u razgovoru za dnevnik Bild.

On je u istom razgovoru najavio "Pakt za civilnu zaštitu" koji između ostalog uključuje i nabavu preko 1000 specijalnih vozila te 110.000 poljskih kreveta i osnivanje novog stožera za koordiniranje vojne i civilne zaštite koja je, kako se navodi, godinama bila zapostavljena.

"Cilj nam je umrežavanje vojne i civilne zaštite u svrhu povećanja otpornosti i sigurnosti", rekao je Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU).

Ponovno se uvodi civilna zaštita

Ministar Dobrindt je najavio i planove o ponovnom uvođenju civilne zaštite i u nastavne programa škola što je posljednji put bio slučaj tijekom hladnog rata.

U mrežu civilne zaštite bi trebali biti ponovno evidentirani svi prostori koji bi mogli poslužiti kao skloništa, od sigurnih podruma, preko bunkera zaostalih iz Drugog svjetskog rata pa do stanica podzemne željeznice.

Sve te informacije bi trebale biti dostupne i preko planirane aplikacije za mobilne telefone.

Ulaže se više od 10 mld. eura

Kako prenose njemački mediji pozivajući se na izvore u vladi, u pripremi je zakon kojim bi se s više od deset milijardi eura povisio stupanj zaštite u sektoru civilne zaštite.

Predsjednik Njemačkog Crvenog križa Hermann Groehe rekao je u razgovoru za javni servis ARD da su potrebni "ogromni napori" kako bi se podigao stupanj zaštite za civile u slučaju ugroze.

"Ako se ne pripremimo bolje na ovakve krize, ostavljamo civile na cjedilu", rekao je Groehe.

Nakon napada Rusije na Ukrajinu 2022. njemačka vlada je najavila uvođenje posebnog fonda od preko 100 milijardi eura za jačanje oružanih snaga i obrambene spremnosti.

Njemačka vlada je u međuvremenu u sklopu ovih nastojanja ponovno uvele vojnu evidenciju kako bi povećala stalni postav Bundeswehra.