FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLJEDICE SUKOBA /

Rat SAD-a, Izraela i Irana spalio 25 milijardi dolara: Padaju otkazi, cijene goriva divljaju

Rat SAD-a, Izraela i Irana spalio 25 milijardi dolara: Padaju otkazi, cijene goriva divljaju
×
Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

Petina tvrtki u pregledu, od proizvođača kozmetike, guma i deterdženata, preko operatera kruzera do zrakoplovnih kompanija, prijavila je financijski udarac zbog rata

18.5.2026.
9:19
Hina
AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Američko-izraelski rat s Iranom već je koštao tvrtke diljem svijeta najmanje 25 milijardi dolara, a račun nastavlja rasti, piše Reuters.

Pregled korporativnih izvješća od početka sukoba koje su podnijele tvrtke u Sjedinjenim Državama, Europi i Aziji nudi otrežnjujuć uvid u posljedice.

Tvrtke se bore s rastućim cijenama energije i prekinutim lancima opskrbe te trgovinskim rutama ugroženim zagušenjem u iranskom Hormuškom tjesnacu.

Najmanje 279 tvrtki navelo je rat kao okidač za akcije ublažavanja financijskog udara, uključujući povećanje cijena i smanjenje proizvodnje, pokazuje analiza.

Druge su obustavile isplate dividende ili otkup dionica, otpustile zaposlenike, uvele dodatne pristojbe za gorivo ili zatražile hitnu državnu pomoć.

Najnoviji preokret, posljednji u nizu uznemirujućih globalnih događaja za poslovanje nakon pandemije COVID-a i ruske invazije na Ukrajinu, smanjuje očekivanja za ostatak godine, budući da ne preostaje mnogo nade da će se postići sporazum o okončanju sukoba.

Petina tvrtki u pregledu, od proizvođača kozmetike, guma i deterdženata, preko operatera kruzera do zrakoplovnih kompanija, prijavila je financijski udarac zbog rata.

Većina ih ima sjedište u Europi, gdje su troškovi energije ionako bili povišeni, dok je gotovo trećina iz Azije, što odražava duboku ovisnost tih regija o naftnim i ostalim derivatima za gorivo s Bliskog istoka.

Uz to, stotine tvrtki do listopada prošle godine prijavile su više od 35 milijardi dolara troškova zbog carina predsjednika SAD-a Donalda Trumpa iz 2025. godine, koje je u različitim udjelima nametao zemljama diljem svijeta.

Zrakoplovne tvrtke čine najveći udio kvantificiranih troškova povezanih s ratom.

Oni predstavljaju gotovo 15 milijardi dolara, dok su se cijene mlaznog goriva gotovo udvostručile.

IranBliski IstokBliski Istok KrizaGospodarstvoGospodarska Kriza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike