Ricky Martin doputovao u Podgoricu: Održat će besplatan koncert za Dan neovisnosti
Vlada Crne Gore istaknula je kako angažman globalne zvijezde poput Rickija Martina potvrđuje njihovu namjeru da povijesni jubilej proslave na spektakularan način.
Svjetska pop zvijezda Ricky Martin stigao je u Crnu Goru, a njegov dolazak na podgorički aerodrom svečano je objavljen na službenom Instagram profilu Aerodroma Crne Gore.
Kratka, ali znakovita objava s porukom "Riki Martin je stigao u Crnu Goru" popraćena je nizom fotografija koje svjedoče o srdačnom dočeku portorikanskog pjevača.
Martinov dolazak izravno je povezan s obilježavanjem dvadesete obljetnice obnovljene neovisnosti Crne Gore. On je glavna zvijezda besplatnog koncerta na otvorenom koji će se održati 21. svibnja 2026. na Trgu neovisnosti u Podgorici. Koncert je najavljen kao dar države svojim građanima, a očekuje se da će privući veliki broj posjetitelja iz cijele zemlje i regije.
U intervjuu uoči dolaska, sam pjevač izrazio je uzbuđenje zbog svog prvog nastupa u Crnoj Gori, napominjući kako je čuo mnogo o prirodnim ljepotama zemlje i toplini njezinih ljudi.
A oglasio se i putem Instagrama: "Crna Goro, vidimo se uskoro", čime je dodatno pobudio interes publike.
Prije njegovog nastupa, publiku će zagrijati domaći crnogorski izvođači, a slavlje će se nastaviti uz set poznatog DJ-a Robina Schulza. Crnogorska vlada također je naglasila Martinov humanitarni rad i ulogu ambasadora dobre volje, što njegovom boravku daje i dodatnu dimenziju.
Osim njega, tijekom višednevne proslave nastupit će i brojni izvođači iz regije, među kojima su Sergej Ćetković, Knez i Bojan Marović.
