Ricky Martin doputovao u Podgoricu: Održat će besplatan koncert za Dan neovisnosti

Svjetska pop zvijezda Ricky Martin stigao je u Crnu Goru, a njegov dolazak na podgorički aerodrom svečano je objavljen na službenom Instagram profilu Aerodroma Crne Gore.

Kratka, ali znakovita objava s porukom "Riki Martin je stigao u Crnu Goru" popraćena je nizom fotografija koje svjedoče o srdačnom dočeku portorikanskog pjevača.

Martinov dolazak izravno je povezan s obilježavanjem dvadesete obljetnice obnovljene neovisnosti Crne Gore. On je glavna zvijezda besplatnog koncerta na otvorenom koji će se održati 21. svibnja 2026. na Trgu neovisnosti u Podgorici. Koncert je najavljen kao dar države svojim građanima, a očekuje se da će privući veliki broj posjetitelja iz cijele zemlje i regije.

Vlada Crne Gore istaknula je kako angažman globalne zvijezde poput Rickija Martina potvrđuje njihovu namjeru da povijesni jubilej proslave na spektakularan način.

U intervjuu uoči dolaska, sam pjevač izrazio je uzbuđenje zbog svog prvog nastupa u Crnoj Gori, napominjući kako je čuo mnogo o prirodnim ljepotama zemlje i toplini njezinih ljudi.

A oglasio se i putem Instagrama: "Crna Goro, vidimo se uskoro", čime je dodatno pobudio interes publike.

Prije njegovog nastupa, publiku će zagrijati domaći crnogorski izvođači, a slavlje će se nastaviti uz set poznatog DJ-a Robina Schulza. Crnogorska vlada također je naglasila Martinov humanitarni rad i ulogu ambasadora dobre volje, što njegovom boravku daje i dodatnu dimenziju.

Osim njega, tijekom višednevne proslave nastupit će i brojni izvođači iz regije, među kojima su Sergej Ćetković, Knez i Bojan Marović.

