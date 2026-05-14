Chris Wright ispalio: 'Iran je zastrašujuće blizu nuklearnog oružja, riječ je o tjednima!'

Američki ministar energetike Chris Wright upozorio je da je Iran "zastrašujuće blizu" razvoja nuklearnog oružja, tijekom saslušanja pred Odborom za oružane snage američkog Senata, prenio je Jerusalem Post.

Wright je rekao da Iran raspolaže zalihama urana obogaćenog do 60 posto te ustvrdio da je zemlji potrebno još svega nekoliko tjedana kako bi dosegla razinu obogaćenja potrebnu za izradu nuklearnog oružja.

"Dijele ih tjedni, vrlo mali broj tjedana, od obogaćivanja do razine potrebne za nuklearno oružje", rekao je Wright. Dodao je kako nakon toga još slijedi proces pretvaranja materijala u funkcionalno oružje, ali da je Iran "vrlo blizu" tom cilju.

'Mudra strategija'

Uran za vojnu uporabu mora biti obogaćen na oko 90 posto, dok je Wright naglasio da i razina od 20 posto predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost, posebno zbog veličine iranskih zaliha.

Dužnosnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa iranske zalihe obogaćenog urana, koje navodno iznose najmanje 11 tona, koriste kao argument za oštriji pristup prema Teheranu. Trump je ranije poručio da bi Iran u sklopu mogućeg mirovnog sporazuma morao odustati od svojih zaliha obogaćenog urana.

Wright je tijekom saslušanja rekao kako je preuzimanje svih iranskih zaliha obogaćenog urana "mudra strategija" za zaustavljanje iranskog nuklearnog programa.

"Konačni cilj je spriječiti buduće obogaćivanje urana. Da bismo imali siguran svijet, moramo okončati njihov nuklearni program", zaključio je američki ministar energetike.