Putin lansirao 200 dronova nakon isteka primirja, stižu snimke: 'Prekinuli su tišinu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u utorak Rusiju da je "odlučila prekinuti tišinu" lansiranjem 200 dronova na Ukrajinu tijekom noći, nakon isteka trodnevnog prekida vatre.

S druge strane, Rusija je objavila da je oborila tridesetak ukrajinskih dronova nakon isteka prekida vatre koji je američki predsjednik Donald Trump objavio u petak. "Sama Rusija je ta koja je odlučila prekinuti djelomičnu tišinu koja je trajala nekoliko dana", optužio je Zelenski na društvenim mrežama. "Rekli smo da ćemo uzvratiti na sve mjere koje Rusija poduzme", dodao je.

Rano u utorak, prvi put od 8. svibnja, u Kijevu se oglasila zračna uzbuna zbog prijetnje dronovima, izvijestili su novinari AFP-a koji su čuli eksplozije i djelovanje protuzračne obrane.

Russia struck the Dnipropetrovsk region with drones, artillery, and aerial bombs. One person is confirmed dead and four others wounded. Five districts across the region came under fire. In Pavlohrad, a nine-story residential building was hit.

Prema ukrajinskom ratnom zrakoplovstvu, Rusija je na Ukrajinu lansirala 216 napadačkih dronova i mamaca, od kojih su 192 neutralizirana. Na istoku Ukrajine u ruskim je napadima u noći s ponedjeljka na utorak poginuo najmanje jedan čovjek.

"Jedan čovjek je ubijen, a četvero je ranjeno. Neprijatelj je više od 20 puta napao pet okruga u regiji dronovima, topništvom i zrakoplovnim bombama", napisao je na Telegramu guverner Dnjipropetrovske oblasti Oleksandr Ganja.

Napadi na školske objekte

Prema njegovim riječima, oštećeni su stambeni objekti, deveterokatnica i vozila. Krhotine drona pale su na zgradu od 16 katova u okrugu Obolonskij, uzrokujući požar, objavio je gradonačelnik prijestolnice Vitalij Kličko na Telegramu.

Na razini cijele regije, šef regionalne vojne uprave Mikola Kalačnik osudio je napade na "stambene zgrade i školske objekte" u kojima, prema istom izvoru, nije bilo žrtava.

Rusko Ministarstvo obrane je pak u priopćenju objavilo da je tijekom noći oborilo 27 ukrajinskih dronova nakon isteka primirja. Između ponoći i 7 sati u utorak, "27 ukrajinskih zračnih dronova presreli su i uništili sustavi protuzračne obrane" iznad ruskih regija Belgorod, Voronjež i Rostov na jugu, precizirano je.

Pregovori pod američkim posredovanjem za okončanje rata, pokrenutog ruskom invazijom 2022. godine, u zastoju su od izbijanja rata protiv Irana krajem veljače.

Rusi i Ukrajinci međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre između subote i ponedjeljka. Tijekom vikenda Ukrajina je posebno optužila Rusiju za napade dronovima na istoku i jugu zemlje, dok je Rusija optužila Kijev za napad na regiju Belgorod koja graniči s Ukrajinom.

"Također vidimo da Rusija nema namjeru okončati ovaj rat. Nažalost, ona priprema nove napade", izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak navečer.

