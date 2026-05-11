Putinov prijedlog nije dobro prošao ni u Bruxellesu: 'On bi sjedio na obje strane stola'

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas izrazila je u ponedjeljak sumnjičavost prema prijedlogu ruskog predsjednika Vladimira Putina da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder imenuje posrednikom za rat u Ukrajini.

"Gerhard Schröder bio je lobist na visokoj razini za ruska državna poduzeća, stoga je sasvim jasno zašto Putin želi upravo njega", izjavila je iz Bruxellesa. "Ne bi bilo previše mudro dati Rusiji pravo da imenuje pregovarača u naše ime", nastavila je.

Budući da je Schröder lobirao za ruske državne tvrtke, "on bi sjedio na obje strane stola", rekla je Kallas.

Upitan u subotu o svom omiljenom kandidatu za ponovnu uspostavu dijaloga s Europljanima, Vladimir Putin odgovorio je da "osobno" preferira Gerharda Schrödera.

EU i Rusija za istim stolom?

Na vlasti od 1998. do 2005. godine, taj 82-godišnji socijaldemokrat ostao je tijekom protekla dva desetljeća vjerni pobornik šefa Kremlja.

Nije osudio rusku invaziju na Ukrajinu 2022. godine čime je izazvao osude unutar SPD-a, manjinske stranke u koaliciji njemačkog kancelara Friedricha Merza.

Upitana šire o tome treba li EU izravno razgovarati s Vladimirom Putinom, Kaja Kallas pokazala je velik oprez.

"Prije nego što razgovaramo s Rusijom, trebali bismo međusobno raspraviti o čemu uopće želimo razgovarati s njima", rekla je.

