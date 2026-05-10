Njemačka odbila Putinov prijedlog: 'Rusija nije promijenila nijedan od svojih uvjeta'

Njemačka je u nedjelju odbacila prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bi bivši kancelar Gerhard Schroeder mogao posredovati u pregovorima s Europskom unijom kako bi se dogovorio mirovni sporazum u Ukrajini.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nedavno je rekao da vjeruje da postoji "potencijal" da Europska unija pregovara s Rusijom i da raspravlja o budućnosti sigurnosne arhitekture u Europi.

Putin je rekao da bi, ako dođe do takvih pregovora, za njega najpoželjniji posrednik bio Schroeder.

Putin iznio niz lažnih ponuda

Njemački dužnosnik za Reuters je rekao da ponuda nije kredibilna jer Rusija nije promijenila nijedan od svojih uvjeta, dodavši da bi inicijalni test moglo biti pitanje je li Moskva spremna na produžetak trodnevnog primirja.

Dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Putin iznio niz lažnih ponuda kako bi podijelio zapadni savez.

Nakon što je napustio ured 2005. godine, Schroeder je gotovo u cijelosti preuzeo posao kao predsjednik kontroverznog njemačko-ruskog konzorcija za plinovod te se u Njemačkoj suočio sa žestokim kritikama zbog svoje bliskosti s Putinom.

Glasnogovornik njemačke vlade rekao je u petak da Berlin ne vidi znakove da je Moskva zainteresirana za ozbiljne pregovore te je naglasio da bi bilo kakvi pregovori s Europskom unijom trebali biti blisko koordinirani sa zemljama članicama i s Ukrajinom.

