NE GASI SE /

Petar Musa opet zabio, a Dalića može veseliti i jedna druga vijest

Foto: HMB Media/Sipa USA/Profimedia

U momčad Orlanda se nakon jednomjesečne stanke zbog ozljede vratio Marco Pašalić

14.5.2026.
12:48
Hina
HMB Media/Sipa USA/Profimedia
Nogometaši Dallasa poraženi su s 2-3 na svom stadionu od Vancouver Whitecapsa, a hrvatski reprezentativac Petar Musa je bio strijelac prvog pogotka, dok je Orlando City kao domaćin svladao Philadelphiju Union s 4-3.

Musa je već u 10. minuti realizirao kazneni udarac za vodstvo Dallasa, ali su gosti iz Kanade do poluvremena preokrenuli rezultat golom Berhaltera (23) i autogolom Urhoghidea (27). Na 2-2 je izjednačio Farrington (49), a konačnih 2-3 postavio je Berhalter (64) svojim drugim pogotkom.

Musa je odigrao cijelu utakmicu za Dallas koji je sa 19 bodova na sedmom mjestu u Zapadnoj konferenciji MLS-a, a Vancouver je na vrhu ljestvice s 29 bodova.

Marco Pašalić je ponovno nastupio za Orlando City nakon jednomjesečne stanke zbog ozljede. Ušao je u igru u 81. minuti, kod rezultata 3-3, a onda je u 90. minuti Martin Ojeda svojim drugim pogotkom na utakmici donio pobjedu momčadi s Floride.

Orlando City je s 13 bodova na 12. mjestu u Istočnoj konferenciji, a Philadelphia je na posljednjoj, 15. poziciji sa samo šest bodova.

Charlotte hrvatskog vratara Kristijana Kahline poražen je s 0-1 kod kuće, a pobjednički gol za New York City postigao je Mercau u 8. minuti. Kahlini je lopta prošla ispod ruke. To je bio jedini udarac gostiju unutar okvira.

Charlotte je deveti s 15 bodova, a New York City je na petom mjestu s 18 bodova.

