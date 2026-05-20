Kolege nestalog instruktora ronjenja primijetile neobičnu stvar: 'S njim se nešto dogodilo'

Drugi je dan opsežne potrage za instruktorom ronjenja koji je nestao tijekom organizirane ronilačke ture kod otoka Lokruma u Dubrovniku. Za nestalim se instruktorom ronjenja traga iz zraka, s mora, pod morem, ali i s obale. Uključeni su brojni brodovi i brodice – od privatnih do onih Lučke kapetanije, policije, carine i vatrogasaca. Tridesetak ronilaca iz lokalnih klubova pretražuje podmorje.

"Potraga traje sve do mraka, s time da obalna straža stiže s posebnom, višesenzorskom ronilicom oko 17 sati i mislim da oni mogu vršiti takvu vrstu pretrage područja i u noćnim satima", kaže kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik Mato Kekez.

Mladić je bio instruktor koji se s gostima iz Dubrovnika jučer zaputio prema južnoj strani otoka Lokruma. Zaron je bio na dubini od 15 do 20 metara i svi su izronili, osim njega.

Potragu koordinira Lučka kapetanija Dubrovnik, a sve snage usmjerene su na područje južnog i jugoistočnog dijela otoka Lokruma. Sutra se potraga zbog morskih struja širi prema zapadu.

"Sutra ćemo proširiti potragu prema Grebenima, Kalamoti i Mljetu. Ujutro ćemo tražiti prelet zrakoplova Pilatus, a isto tako doći će nam ronioci vatrogasci specijalizirani za dubine i ronioci HGSS-a", kaže Kekez.

Osim ronilaca, HGSS je na raspolaganje stavio i svoje dronove.

"HGSS je jučer na poziv Lučke kapetanije izašao na teren s četiri pilota bespilotnih letjelica i na njihovo traženje napravio pretraživanje terena koje je bilo dostupno. Danas je prijepodne jedan od kolega bio na terenu s dronom i odradio svoj dio posla", kaže pročelnik HGSS-ove stanice Dubrovnik Ivan Barač.

A što se dogodilo mladom instruktoru, tek će pokazati istraga. Iako je riječ o 26-godišnjaku, kolege kažu da je iskusan i stručan.

"Najvjerojatnije je da se njemu u organizmu nešto dogodilo, jer oprema teško zakazuje. Moguće je, ali jako malo. Neobično je što je on vodio grupu, svi su izašli vani, a s njim se nešto dogodilo. Što je to bilo, ne znam, to je teško zaključiti", kaže predsjednik Podvodno-istraživačkog kluba Mornar Lucijen Parađina.