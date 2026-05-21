OBJAVLJENA SNIMKA /

Nešto se sprema? Pogledajte što je Trump poslao na Karibe, datum je posebno znakovit

Nešto se sprema? Pogledajte što je Trump poslao na Karibe, datum je posebno znakovit
Foto: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

21.5.2026.
8:10
Erik Sečić
Nosač zrakoplova USS Nimitz i njegovi prateći ratni brodovi u srijedu su ušli u južno Karipsko more i nekoliko dana će ostati u regiji, javlja New York Times.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja vrši pritisak na kubansku vladu, trenutačno Nimitz namjerava koristiti u svrhu demonstracije sile, a ne kao platformu za veće vojne operacije, kao što je bio slučaj s nosačem USS Gerald R Ford koji je sudjelovao u operaciji protiv venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u siječnju, navodi jedan američki dužnosnik. 

"Dobro došli na Karibe, udarna skupino nosača zrakoplova Nimitz", objavilo je Južno zapovjedništvo (CENTCOM) na društvenim mrežama i dodalo kako je Nimitz svoju borbenu učinkovitost dokazao diljem svijeta, "osiguravajući sigurnost i braneći demokraciju od Tajvanskog tjesnaca do Perzijskog zaljeva". 

 

 

Znakovit trenutak 

Podsjetimo, veći dio snage koju je Pentagon okupio na Karibima napustio je regiju ubrzo nakon operacije protiv Madura te krenuo prema Iranu. Ipak, podaci američke mornarice pokazuju da je amfibijski jurišni brod USS Tripoli još uvijek na tom području. 

Nimitz je posljednjih nekoliko tjedana u sklopu obuke plovio uz obalu Južne Amerike, gdje je prije nekoliko dana provodio vježbe s brazilskom mornaricom. Zanimljivo je da je Pentagon tempirao dolazak nosača na isti dan kad je Ministarstvo pravosuđa podiglo optužnicu protiv Raula Castra, 94-godišnjeg bivšeg predsjednika Kube.

Treba napomenuti i kako je Trump, koji je optužnicu nazvao "velikim danom", u srijedu ocijenio da "eskalacija" na Kubi neće biti potrebna. "Neće biti eskalacije, ne mislim da je to potrebno. To mjesto se raspada", naveo je američki predsjednik i dodao da SAD "oslobađa Kubu". 

SadKubaDonald Trump
