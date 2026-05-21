KRŠENJE PROTOKOLA /

Trump će napraviti nešto što nije viđeno 47 godina? 'Radit ćemo na tome'

Trump će napraviti nešto što nije viđeno 47 godina? 'Radit ćemo na tome'
Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Trump je u srijedu izjavio da bi razgovarao s Laiem, ali nije iznio detalje ni vremenski okvir

21.5.2026.
6:20
Hina
Tajvansko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u četvrtak da bi predsjednik Lai Ching-te bio spreman razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, što bi predstavljalo dosad neviđeni diplomatski kontakt na najvišoj razini između dviju strana od 1979. godine.

Ministarstvo je potvrdilo da je Lai "spreman razgovarati" s Trumpom te da bi tom prilikom naglasio da Kina narušava mir u Tajvanskom tjesnacu, dok tajvanske vlasti nastoje očuvati postojeće stanje.

Trump je u srijedu izjavio da bi razgovarao s Laiem, ali nije iznio detalje ni vremenski okvir. Na pitanje novinara hoće li razgovarati s tajvanskim čelnikom o mogućoj prodaji oružja, Trump je naveo: "Razgovarat ću s njim. Razgovaram sa svima. Radit ćemo na tome, na problemu Tajvana.", prenosi BBC

Službeni kontakti ne postoje od 1979. godine 

Iz Tajvana poručuju da predsjednik ostaje predan očuvanju stabilnog statusa quo u regiji, ali i otvoren za razmjenu stavova s američkom stranom.

Službeni predsjednički kontakti između SAD-a i Tajvana ne postoje od 1979., kada su SAD priznale Peking kao jedinu kinesku vladu. Peking smatra Tajvan dijelom svog teritorija i ne isključuje uporabu sile, dok Taipei odbacuje kineske tvrdnje o suverenitetu.

