Ruska bolna točka na udaru: Snimke razaranja i eksplozija ukazuju na ogroman problem

Sve glavne rafinerije nafte u središnjoj Rusiji potpuno su zaustavile ili smanjile proizvodnju nakon nedavnih ukrajinskih napada dronovima, izvijestio je Reuters 20. svibnja, a prenosi Kyiv Independent.

Rafinerija nafte Kirishi, jedna od najvećih u Rusiji, zatvorena je od 5. svibnja, rekli su neimenovani izvori. Postrojenje, smješteno u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, ima kapacitet prerade od oko 20-21 milijuna tona nafte godišnje.

🇺🇦 cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga (tháng 5):



Pogođena su i postrojenja u Nižnjem Novgorodu, Rjazanju, Jaroslavlju i moskovskoj rafineriji nafte, izvijestio je Reuters. Pogođene rafinerije čine 30% ruske proizvodnje benzina i 25% proizvodnje dizela.

Kapacitet rafinerija je 238.000 tona dnevno ili 83 milijuna metričkih tona godišnje, što čini četvrtinu ruskog kapaciteta rafiniranja, javlja Reuters. Rafinerija nafte Kstovo bila je meta napada 20. svibnja, a ostaje nejasno je li postrojenje uspjelo održati djelomičnu proizvodnju.

Ukrajinski Glavni stožer prethodno je potvrdio napad na rafineriju 20. svibnja, koja je jedna od najvećih u Rusiji. Ukrajinski napad bio je drugi prijavljeni udar na toj lokaciji u tjedan dana. Pogođena je jedinica za rafiniranje nafte AVT-6, što je dovelo do naknadnog požara u rafineriji Lukoil-Nizhegorodorgsintez u blizini grada Kstova u ruskoj Nižnjenovgorodskoj oblasti, priopćio je Glavni stožer.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces also confirms strikes on the Kirishi refinery in Leningrad region and VNIIR-Progress in Cheboksary. Kirishi processes 20–21 million tons of oil per year and is one of Russia’s three largest refineries. VNIIR-Progress produces GNSS receivers,… pic.twitter.com/CPKLzqjQ7N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2026

Napad na rafineriju nafte u Syzranu

Ruska rafinerija nafte u Syzranu, Samarska oblast, pogođena je u ukrajinskom napadu tijekom noći 21. svibnja, izvijestili su kanali društvenih mreža, prenosi Kyiv Indepedent.

🔥 The Syzran oil refinery in Russia’s Samara region has been hit by drones and is on fire: fatalities reported



Thick black smoke is rising above the industrial area. Authorities introduced the “Carpet” emergency protocol and temporarily shut down regional airspace.



Later, the… pic.twitter.com/yqLTuKSevS — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Lokalni stanovnici izvijestili su da je u ukrajinskom napadu pogođena jedinica za rafiniranje nafte u Rosnjeftovoj rafineriji nafte Syzran, prema neovisnom Telegram kanalu Exilenova Plus.

Dvije osobe su poginule u napadu ukrajinskog drona, kasnije je rekao guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedorišćev. Kyiv Independent nije mogao odmah potvrditi izvješća.

Syzran, treći najveći grad u Samarski oblasti, nalazi se oko 700 kilometara sjeveroistočno od ukrajinske granice s Rusijom. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i na okupiranim teritorijima u nastojanju da smanji sposobnost Moskve da nastavi voditi rat.

Kijev smatra energetska postrojenja valjanim vojnim ciljevima, jer energetska postrojenja osiguravaju gorivo i financiranje za ratni stroj Kremlja.

