Musa novim pogotkom otežao posao izborniku Daliću

Hrvatski reprezentativac Petar Musa vratio se nakon ozljede i odmah nastavio gdje je stao.

Musa je zabio prvi pogodak svog Dallasa u pobjedi 2:0 u gostima kod New York Red Bullsa. Hrvatski napadač zabio je u 54. minuti, a FC Dallas prekinuo je niz od 11 gostujućih utakmica bez pobjede u svim natjecanjima protiv New York Red Bullsa.

Dallasu je to prva pobjeda u New Yorku od svibnja 2006. Napominjemo kako je Musi ovo bio deseti gol u ligi, a s Hugom Cuypersom iz Chicago Firea trenutačno je najbolji strijelac MLS-a.

Ovo je samo nastavak sjajne forme Petra Muse, a izborniku Daliću sigurno neće biti lako izabrati između njega, Igora Matanovića i Diona Drene Belje.

