SLATKE MUKE /

Musa novim pogotkom otežao posao izborniku Daliću
Foto: Brooks Von Arx/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ovo je napadaču iz Zagreba bio 10. pogodak u isto toliko utakmica.

3.5.2026.
9:21
Hina
Hrvatski reprezentativac Petar Musa vratio se nakon ozljede i odmah nastavio gdje je stao.

Musa je zabio prvi pogodak svog Dallasa u pobjedi 2:0 u gostima kod New York Red Bullsa. Hrvatski napadač zabio je u 54. minuti, a FC Dallas prekinuo je niz od 11 gostujućih utakmica bez pobjede u svim natjecanjima protiv New York Red Bullsa.

Dallasu je to prva pobjeda u New Yorku od svibnja 2006. Napominjemo kako je Musi ovo bio deseti gol u ligi, a s Hugom Cuypersom iz Chicago Firea trenutačno je najbolji strijelac MLS-a.

Ovo je samo nastavak sjajne forme Petra Muse, a izborniku Daliću sigurno neće biti lako izabrati između njega, Igora Matanovića i Diona Drene Belje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
