Najveći skandal u povijesti: 'Daliću se ne bih ispričao niti da stojim na litici'

Za Svjetsko prvenstvo 2018. veže se sjajan uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije koja je došla sve do finala, gdje je izgubila 4-2 od Francuske. No, osim sjajnog uspjeha, za 2018. veže se i jedan od najvećih skandala u povijesti naše reprezentacije.

Bilo je to navodno odbijanje Nikole Kalinića da uđe u igru protiv Nigerije zbog boli u leđima. Tada je izbornik Zlatko Dalić protjerao Kalinića iz reprezentacije, a kako pišu Sportske novosti, stvari su mogle biti značajno drukčije.

Dalić je, naime, nakon srebra bio spreman vratiti Kalinića u momčad ako se ovaj ispriča, no Kalinić je to odbio.

"Daliću se ne bih ispričao niti da stojim na litici," navodne su riječi Kalinića, prenose Sportske novosti.

Kalinić se, naime, već ranije planirao oprostiti od Vatrenih. Bivši napadač smatrao je kako je podcijenjen i od izbornika Nike Kovača i od izbornika Ante Čačića, a svađa s Dalićem bila je samo "kap koja je prelila čašu".

Situaciju je prokomentirao i tadašnji pomoćnik izborniku Daliću, Ivica Olić:

"Dalić me poslao da ga uvedem u igru, gledam gdje je, tražim ga na zagrijavanju, a on sjedi na klupi. Prvo sam pomislio, OK, već je tu, da bi mi rekao kako ne može ući jer ima problema s leđima. Izbornik je čekao da se ispriča, cijela ekipa je radila na tome da se nikoga ne izbaci. Kad bi se ispričao, to se ne bi dogodilo, no ostao je pri svome da ništa nije napravio. Dalić preko toga nije mogao prijeći. Igračima je bilo žao, Kale nikad nije radio probleme, ali očito je u njemu bila velika nervoza, možda i zbog zbivanja ranijih godina. Nije se mogao kontrolirati. Kad je šef odlučio da ide, to je bilo to," pišu Sportske novosti.

