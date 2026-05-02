Zaboravljena zvijezda zapuštenog izgleda šeta ulicama Miamija

Prošlo je manje od deset godina otkako je Gonzalo Higuaín zapalio Serie A sezonom u kojoj je u dresu Napolija postigao 36 pogodaka u 35 utakmica.

Ta sezona donijela mu je transfer u Juventus vrijedan 90 milijuna eura, gdje je pružao solidne nastupe, ali nikad na istoj razini. Argentinski napadač potom je igrao još za Chelsea, Milan i Inter Miami, gdje se umirovio prije tri i pol godine.

Ta je odluka Higuaína iznenadila mnoge jer je u sezoni ranije briljirao u MLS-u, zabivši 16 pogodaka. No tada 34-godišnjem napadaču bilo je dosta svakodnevnih treninga i pravila.

Odlaskom u mirovinu Higuaín je nastavio živjeti u Miamiju gdje je počeo trenirati djecu, a promijenio je i izgled.

Naime, internetom se brzo proširila fotografija nekada sjajnog nogometaša na kojoj se vidi da je zadržao formu i bradu s kraja igračke karijere, ali je pustio i kosu pa bi mnogi, kada bi ga vidjeli, pomislili: "Je li moguće da je ovaj čovjek jednom bio prvi napadač Argentine za koju je nastupao Lionel Messi?”

🇦🇷🚨 𝗡𝗘𝗪: A fan spotted Gonzalo Higuain at a sports store in Miami. pic.twitter.com/XmguktJLz5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 2, 2026

