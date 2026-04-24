SAMO KEVIN

Kakva noć i jubilej za velikog majstora: De Bruyne do brojke kakvu mnogi samo sanjaju

Kakva noć i jubilej za velikog majstora: De Bruyne do brojke kakvu mnogi samo sanjaju
Foto: Antonio Balasco/imago sportfotodienst/Profimedia

Napoli je drugi na ljestvici sa 69 bodova, devet manje od prvoplasiranog Intera

24.4.2026.
23:19
Sportski.net, Hina
Napoli je u petak u prvoj utakmici 34. kola kod kuće lako sa 4-0 pobijedio Cremonese koji je u ozbiljnim problemima s ispadanjem u drugu ligu.

Napoli je drugi na ljestvici sa 69 bodova, devet manje od prvoplasiranog Intera koji u nedjelju gostuje kod Torina i tri boda ispred  Milana koji dočekuje Juventus.

Cremonese je treći od dna ljestvice, s 28 bodova na istom mjestu kao i Lecce koji je u sigurnoj zoni prije gostovanja kod Verone u subotu. Verona je druga od dna ljestvice s 18 bodova i čini se da su blizu Serie B zajedno s posljednjeplasiranim klubom Pisom.

Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Napoli je do poluvremena vodio s tri gola, zahvaljujući Scottu McTominayu, autogolu Filippa Terracciana i Kevinu De Bruyneu. Alisson Santos je dodao četvrti gol sedam minuta nakon odmora, a McTominay je pred kraj utakmice promašio jedanaesterac.

Poseban razlog za zadovoljstvo ima Kevin De Bruyne. Belgijac je zabio svoj 100. gol u pet glavnih europskih liga. Od svog debija u tim natjecanjima (2012./13.), samo je Marco Reus (120) već dosegao ovu prekretnicu među veznim igračima na tim natjecanjima. 

