Kakva noć i jubilej za velikog majstora: De Bruyne do brojke kakvu mnogi samo sanjaju

Napoli je u petak u prvoj utakmici 34. kola kod kuće lako sa 4-0 pobijedio Cremonese koji je u ozbiljnim problemima s ispadanjem u drugu ligu.

Napoli je drugi na ljestvici sa 69 bodova, devet manje od prvoplasiranog Intera koji u nedjelju gostuje kod Torina i tri boda ispred Milana koji dočekuje Juventus.

Cremonese je treći od dna ljestvice, s 28 bodova na istom mjestu kao i Lecce koji je u sigurnoj zoni prije gostovanja kod Verone u subotu. Verona je druga od dna ljestvice s 18 bodova i čini se da su blizu Serie B zajedno s posljednjeplasiranim klubom Pisom.

Napoli je do poluvremena vodio s tri gola, zahvaljujući Scottu McTominayu, autogolu Filippa Terracciana i Kevinu De Bruyneu. Alisson Santos je dodao četvrti gol sedam minuta nakon odmora, a McTominay je pred kraj utakmice promašio jedanaesterac.

100 - Kevin #DeBruyne scored his 100th goal today in the five major European leagues; since his debut in these competitions (2012/13), only Marco Reus (120) had already reached this milestone among midfielders in these tournaments. Prolific. — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 24, 2026

Poseban razlog za zadovoljstvo ima Kevin De Bruyne. Belgijac je zabio svoj 100. gol u pet glavnih europskih liga. Od svog debija u tim natjecanjima (2012./13.), samo je Marco Reus (120) već dosegao ovu prekretnicu među veznim igračima na tim natjecanjima.

