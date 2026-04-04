'DOBRO GA POZNAJEM' /

Ponajbolji veznjak generacije o Modriću govori samo biranim riječima

Foto: IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Belgijski je veznjak također otkrio kako se preko Kovačića, s kojim je dobar prijatelj, znao družiti s Modrićem i van terena

4.4.2026.
10:32
Sportski.net
Već smo više puta pisali o tome koliko talijanska nogometna javnost hvali kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića, ali sada su pohvale došle od njegova najvećeg konkurenta.

Već desetak godina traje rasprava tko je najbolji vezni igrač ove generacije. Je li to Toni Kroos, Luka Modrić ili Kevin De Bruyne. Iako jedino Modrić ima Zlatnu loptu, mnogi ističu brojke Belgijca kao razlog zašto je bolji, a sada je Belgijac otkrio kako on vidi svog konkurenta.

"Vrhunski igrač! Dobro ga poznajem. Igrali smo mnogo puta jedan protiv drugoga, često smo razgovarali. Za mene je jedan od najboljih veznjaka svih vremena: naravno da ne mogu uspoređivati generacije, ali sigurno je među najboljima u posljednjih 20 godina. Mislim da sam protiv njega igrao barem 20 puta između Hrvatske i Madrida. Sada s Milanom. Za mene je fantastičan igrač i fantastična osoba. I ima sjajnu obitelj," rekao je De Bruyne o hrvatskom kapetanu.

Belgijski je veznjak također otkrio kako se preko Kovačića, s kojim je dobar prijatelj, znao družiti s Modrićem i van terena, a cijeli intervju koji je belgijski veznjak dao Gazzetti dello Sport pročitajte ovdje.

Luka ModrićKevin De BruyneNapoliAc MilanSerie A
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
