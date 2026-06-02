Austrija ostala bez zvijezde pred Svjetsko prvenstvo: Otpao ključan igrač

Austrijska nogometna reprezentacija doživjela je težak udarac nakon što je pregled magnetskom rezonancom pokazao da na Svjetskom prvenstvu neće moći računati na krilnog napadača RB ⁠Leipziga Christopha ‌Baumgartnera.

On je u ponedjeljak na zagrijavanju za prijateljsku utakmicu protiv Tunisa ozlijedio butni mišić.

"Ovo je gorka vijest za Baumgartnera i našu momčad. On je važan igrač i središnja figura u reprezentaciji", izjavio je u utorak izbornik Ralf Rangnick.

Iza Baumgartnera je odlična sezona u dresu Leipziga, za koji je upisao 17 golova i devet asistencija. Uz lošu vijest vezanu za Baumgartnera, stigla je i jedna dobra koja se tiče kapetana Davida Alabe. On je zamijenjen na poluvremenu utakmice protiv Tunisa, koju je Austrija dobila sa 1-0. Sumnjalo se da je ozlijedio butni mišić, ali pregled je pokazao da može putovati na SP.

Austrija na startu SP-a 16. lipnja igra protiv Jordana, a nakon toga ju čekaju susreti sa Argentinom i Alžirom.