TEŽAK PEH /

Austrija ostala bez zvijezde pred Svjetsko prvenstvo: Otpao ključan igrač

Austrija ostala bez zvijezde pred Svjetsko prvenstvo: Otpao ključan igrač
Foto: Lukas Biereder/imago sportfotodienst/Profimedia

Veznjak je do sada za momčad Ralf Rangnicka odigrao 58 utakmica prilikom čega je postigao 19 pogodaka.

2.6.2026.
15:26
Hina
Austrijska nogometna reprezentacija doživjela je težak udarac nakon što je pregled magnetskom rezonancom pokazao da na Svjetskom prvenstvu neće moći računati na krilnog napadača RB ⁠Leipziga Christopha ‌Baumgartnera.

On je u ponedjeljak na zagrijavanju za prijateljsku utakmicu protiv Tunisa ozlijedio butni mišić.

"Ovo je gorka vijest za Baumgartnera i našu momčad. On je važan igrač i središnja figura u reprezentaciji", izjavio je u utorak izbornik Ralf Rangnick. 

Iza Baumgartnera je odlična sezona u dresu Leipziga, za koji je upisao 17 golova i devet asistencija. Uz lošu vijest vezanu za Baumgartnera, stigla je i jedna dobra koja se tiče kapetana Davida Alabe. On je zamijenjen na poluvremenu utakmice protiv Tunisa, koju je Austrija dobila sa 1-0. Sumnjalo se da je ozlijedio butni mišić, ali pregled je pokazao da može putovati na SP. 

Austrija na startu SP-a 16. lipnja igra protiv Jordana, a nakon toga ju čekaju susreti sa Argentinom i Alžirom. 

