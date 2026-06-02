Austrija ostala bez zvijezde pred Svjetsko prvenstvo: Otpao ključan igrač
Veznjak je do sada za momčad Ralf Rangnicka odigrao 58 utakmica prilikom čega je postigao 19 pogodaka.
Austrijska nogometna reprezentacija doživjela je težak udarac nakon što je pregled magnetskom rezonancom pokazao da na Svjetskom prvenstvu neće moći računati na krilnog napadača RB Leipziga Christopha Baumgartnera.
On je u ponedjeljak na zagrijavanju za prijateljsku utakmicu protiv Tunisa ozlijedio butni mišić.
"Ovo je gorka vijest za Baumgartnera i našu momčad. On je važan igrač i središnja figura u reprezentaciji", izjavio je u utorak izbornik Ralf Rangnick.
Iza Baumgartnera je odlična sezona u dresu Leipziga, za koji je upisao 17 golova i devet asistencija. Uz lošu vijest vezanu za Baumgartnera, stigla je i jedna dobra koja se tiče kapetana Davida Alabe. On je zamijenjen na poluvremenu utakmice protiv Tunisa, koju je Austrija dobila sa 1-0. Sumnjalo se da je ozlijedio butni mišić, ali pregled je pokazao da može putovati na SP.
Austrija na startu SP-a 16. lipnja igra protiv Jordana, a nakon toga ju čekaju susreti sa Argentinom i Alžirom.