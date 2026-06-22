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ČUDNA ODLUKA /

RB Leipzig promijenio trenera: Na klupu sjeo poznati Argentinac

RB Leipzig promijenio trenera: Na klupu sjeo poznati Argentinac
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Demichelisu će ovo biti peti angažman u trenerskoj karijeri.

22.6.2026.
22:40
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Iako je tek završenu sezonu RB Leipzig završio na visokom trećem mjestu Bundeslige, klub s istoka Njemačke odlučio se zahvaliti Oleu Werneru i potražiti novog trenera.

Izbor je pao na trenera Mallorce i bivšeg stopera Atletico Madrida, Bayerna i Manchester Cityja Martína Demichelisa. Demichelis u Leipzig stiže nakon mješovite sezone na klupi Mallorce, s kojom je ostvario pet pobjeda u 12 utakmica, no na kraju nije uspio osigurati ostanak u La Ligi.

Sada je Argentinac odlučio sreću potražiti na drugoj lokaciji, a izbor je pao na RB Leipzig, kojemu će Demichelis ovo biti peti angažman u trenerskoj karijeri.

Prvi posao nakon odlaska u mirovinu bio mu je u Malagi, gdje je bio pomoćni trener Michelu i Joséu Gonzálezu, da bi potom radio u mlađim kategorijama Bayerna. Prvi samostalni seniorski angažman imao je u rodnoj Argentini, gdje je s River Plateom osvojio trostruku krunu prije odlaska u Monterrey, pa potom u Mallorcu.

Martin DemichelisMallorcaRb Leipzieg
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