RB Leipzig promijenio trenera: Na klupu sjeo poznati Argentinac

Iako je tek završenu sezonu RB Leipzig završio na visokom trećem mjestu Bundeslige, klub s istoka Njemačke odlučio se zahvaliti Oleu Werneru i potražiti novog trenera.

Izbor je pao na trenera Mallorce i bivšeg stopera Atletico Madrida, Bayerna i Manchester Cityja Martína Demichelisa. Demichelis u Leipzig stiže nakon mješovite sezone na klupi Mallorce, s kojom je ostvario pet pobjeda u 12 utakmica, no na kraju nije uspio osigurati ostanak u La Ligi.

Sada je Argentinac odlučio sreću potražiti na drugoj lokaciji, a izbor je pao na RB Leipzig, kojemu će Demichelis ovo biti peti angažman u trenerskoj karijeri.

Prvi posao nakon odlaska u mirovinu bio mu je u Malagi, gdje je bio pomoćni trener Michelu i Joséu Gonzálezu, da bi potom radio u mlađim kategorijama Bayerna. Prvi samostalni seniorski angažman imao je u rodnoj Argentini, gdje je s River Plateom osvojio trostruku krunu prije odlaska u Monterrey, pa potom u Mallorcu.

¡Bienvenido, Micho! 👋



RB Leipzig hat Martín #Demichelis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-jährige Argentinier unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.



🔗 https://t.co/4NOFBsnhA5 pic.twitter.com/drSYk23BZ5 — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 22, 2026