Belgijska zvijezda napustila reprezentaciju usred SP-a, imao je razloga za slavlje
Belgijski nogometni savez je objasnio da razlog njegovog neigranja nije bio porod supruge,
Belgijski nogometni savez je službeno obznanio da je najbolji igrač te reprezentacije Jeremy Doku od ponedjeljka u Londonu gdje je prisustvovao rođenju sina Praisea.
„Svi se dobro osjećaju, majka, otac i beba, a Doku će se ponovno reprezentaciji priključiti u utorak navečer u Seattleu“, dodao je Belgijski nogometni savez u priopćenju.
Belgija nakon dva odigrana kola u skupini G na Svjetskom prvenstvu ima dva boda. Odigrala je 1-1 protiv Egipta te 0-0 protiv Irana, a na vrhu ljestvice je Egipat s četiri boda. Doku, igrač Manchester Cityja, nije nastupio u drugom kolu, u ogledu protiv Iranaca.
Belgijski nogometni savez je objasnio da razlog njegovog neigranja nije bio porod supruge, već respiratorna infekcija koja ga muči posljednjih dana.
Ključnu utakmicu za prolaz u nokaut fazu Belgija igra protiv Novog Zelanda, 27. lipnja u Vancouveru.
Belgijski nogometni savez o tome se nije izjašnjavao, ali mediji navode da bi Doku trebao igrati u susretu protiv Novozelanđana.