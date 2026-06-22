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Belgijska zvijezda napustila reprezentaciju usred SP-a, imao je razloga za slavlje

Belgijska zvijezda napustila reprezentaciju usred SP-a, imao je razloga za slavlje
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Belgijski nogometni savez je objasnio da razlog njegovog neigranja nije bio porod supruge,

22.6.2026.
22:19
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Belgijski nogometni savez je službeno obznanio da je najbolji igrač te reprezentacije Jeremy Doku od ponedjeljka u Londonu gdje je prisustvovao rođenju sina Praisea.

„Svi se dobro osjećaju, majka, otac i beba, a Doku će se ponovno reprezentaciji  priključiti u utorak navečer u Seattleu“, dodao je Belgijski nogometni savez u priopćenju.

Belgija nakon dva odigrana kola u skupini G na Svjetskom prvenstvu ima dva boda. Odigrala je 1-1 protiv Egipta te 0-0 protiv Irana, a na vrhu ljestvice je Egipat s četiri boda. Doku, igrač Manchester Cityja, nije nastupio u drugom kolu, u ogledu protiv Iranaca.

Belgijski nogometni savez je objasnio da razlog njegovog neigranja nije bio porod supruge, već respiratorna infekcija koja ga muči posljednjih dana.

Ključnu utakmicu za prolaz u nokaut fazu Belgija igra protiv Novog Zelanda, 27. lipnja u Vancouveru.

Belgijski nogometni savez o tome se nije izjašnjavao, ali mediji navode da bi Doku trebao igrati u susretu protiv Novozelanđana.

Rođenje DjetetaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo
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