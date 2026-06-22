Kovačić i Dalić uoči Paname poslali jasne poruke: 'Poklonili smo protivniku previše'

Uoči ključne utakmice drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname, hrvatska reprezentacija održala je konferenciju za medije u Torontu. Pred novinare su izašli izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić, a njihove poruke bile su jasne – Hrvatska mora reagirati nakon poraza od Engleske i potvrditi status favorita.

Dvoboj protiv Paname dolazi u trenutku kada Vatreni više nemaju prostora za pogreške. Nakon neuspješnog otvaranja turnira, pobjeda je imperativ želi li Hrvatska zadržati sve u svojim rukama u borbi za plasman u nokaut-fazu natjecanja.

Jedno od glavnih pitanja uoči utakmice odnosilo se na zdravstveno stanje Matea Kovačića, čiji je nastup posljednjih dana bio tema brojnih rasprava.

"Osjećam se sve bolje i bolje. Imao sam tešku godinu, ali već dva mjeseca sam u punom pogonu. Spreman sam dati sve od sebe i biti na raspolaganju momčadi", poručio je hrvatski veznjak.

Njegovo pojavljivanje na konferenciji možemo protumačiti kao potvrdu da će se naći među starterima protiv Paname.

Izbornik Zlatko Dalić naglasio je kako je najveći problem protiv Engleske bio obrambeni segment igre te da se upravo na tome najviše radilo posljednjih dana.

"Svi smo zdravi, svi smo spremni i nemamo problema ni dilema. Moramo biti bolji nego protiv Engleske i popraviti ono što nije bilo dobro, prije svega u obrani. Protivniku smo poklonili previše i to moramo ispraviti. Moramo biti koncentriraniji, odgovorniji i hrabriji", rekao je Dalić.

Dodao je kako Panama zaslužuje maksimalan respekt.

"To je dobra reprezentacija koja igra u zgusnutoj formaciji 5-4-1. Svi su im igrači pokretljivi, odgovorni i vrlo opasni u tranziciji. Međutim, mi smo favoriti i moramo se tako postaviti od prve minute."

Panama traži svoju priliku iz kontre

Sličnog je mišljenja i Kovačić, koji očekuje zahtjevnu utakmicu protiv discipliniranog suparnika.

"Nije jednostavno. To je momčad koja gradi igru od zadnje linije i vrlo je opasna u kontranapadima. Fokusirani smo na sebe i na to da odigramo pravu utakmicu jer nam je to sada najpotrebnije."

Dalić smatra da je Hrvatskoj potrebna veća odlučnost nego u prvom nastupu na prvenstvu.

"Možda nam je i dobro došla ova nešto duža pauza između utakmica kako bismo mogli napraviti detaljnu analizu. Ali svi smo jedva čekali novi susret. Moramo biti puno odlučniji i hrabriji nego protiv Engleske."

Na pitanje o teretu velikih rezultata iz prethodnih godina, obojica su istaknula kako uspjesi iz prošlosti ne donose bodove na ovom prvenstvu.

"1998. i 2018. ostvarili smo vrhunske rezultate i zaslužili respekt, ali ne možemo živjeti od stare slave. Pred nama je težak protivnik i znamo što nas čeka", rekao je Kovačić.

Dalić se nadovezao:

"Osvojili smo dvije medalje, ali to je prošlost. Hrvatska je danas izazov svakome, pa tako i Panami. Očekujemo vrlo motiviranog protivnika i tešku utakmicu."

Velika hrvatska zajednica u Torontu trebala bi Vatrenima pružiti snažnu podršku s tribina.

"Nama je podrška navijača uvijek iznimno važna. Ovdje imamo veliku hrvatsku dijasporu i ljudi jedva čekaju vidjeti reprezentaciju. Hvala im na svemu, oni će ponovno biti naš dvanaesti igrač", rekao je Dalić.

S njim se složio i Kovačić.

"Mala smo država, ali naši navijači su nevjerojatni. Gdje god igramo, osjećamo njihovu podršku. To pokazuje koliko smo povezani i koliko zajedno živimo za uspjehe Hrvatske."

Dalić je tijekom konferencije stao u obranu mladog Luke Vuškovića, koji je nakon nastupa protiv Engleske bio pod povećalom javnosti.

"On je budućnost hrvatske reprezentacije i veliki potencijal. Sigurni smo da će jednog dana biti jedan od nositelja igre. Ova utakmica protiv Engleske ne smije ga poljuljati. Sličnu situaciju imali smo s Joškom Gvardiolom 2021. godine. Mladim igračima treba podrška i strpljenje."